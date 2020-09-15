Проблеми із недотриманням карантинних вимог, зокрема про правильне носіння масок, трапляються не лише в Україні. Саме тому одразу декілька компаній навчають алгоритм визначати людей у натовпі без маски.

Як пише National Geographic, одним з таких розробників є китайська компанія LeewayHertz. Її головний офіс розміщений у Сан-Франциско.

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Штучний інтелект виділяє різні зображення і ділить їх на дві категорії: де люди в масках і на яких люди без них.

Де працює алгоритм

Як каже розробник, нейромережу LeewayHertz можна використовувати в реальному часі, а також інтегрувати в камери відеоспостереження.

Вже зараз технологія LeewayHertz працює в різних місцях у США і Європі. Зокрема, її використовують ресторани та готелі для перевірки, чи персонал носить маски.

Ця розробка також працює в одному з аеропортів у США.

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При цьому Джеймс Люїс, який очолює Програму політики щодо технологій в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, бачить у цьому і небезпеку. Він визнає, що розпізнавання масок буде корисним під час пандемії коронавірусу. Однак, стурбованість викликає відсутність правил, які б визначали використання таких даних.