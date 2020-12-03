Фінські вчені розробили штучний інтелект, здатний визначити комбінації невивчених раніше протиракових препаратів, які найкраще знищують різні типи клітин раку. Модель машинного навчання досягла високого рівня точності.

Лікування онкологічних захворювань часто вимагає застосування комбінації різних препаратів. Проте, експериментальні дослідження таких поєднань ліків просуваються дуже повільно та обходяться дорого. Розв'язати цю проблему покликана нова розробка – метод машинного навчання, що дає можливість ідентифікувати кращу комбінацію медикаментів для знищення ракових клітин, пише Science Daily.

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Що відомо

Штучний інтелект розроблений вченими з Університету Аальто і Університету Турку може знаходити невідомі раніше асоціації між лікарськими засобами і раковими клітинами і показує дуже точні результати. Наприклад, значення так званого коефіцієнта кореляції склали в експерименті більше, ніж 0,9. Це дуже високий ступінь надійності.

Модель визначає, як комбінація препаратів вибірково інгібує певні ракові клітини.

Це допоможе дослідникам раку визначити пріоритет, які комбінації вибрати серед тисяч варіантів подальших досліджень,

– говорить дослідник Теро Айттокалліо з Інституту молекулярної медицини Фінляндії (FIMM) при Університеті Гельсінкі.

Аналогічний підхід можна застосовувати і для підбору найбільш ефективних лікарських засобів проти неракових захворювань — наприклад, бактеріальних або вірусних інфекцій. В цьому випадку алгоритм повинен навчитись на нових даних.