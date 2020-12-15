Стартап Papercup пропонує знизити витрати виробників відеоконтенту на перекладачів і акторів дубляжу. Компанія розробила технологію на базі штучного інтелекту для швидкого перекладу відеороликів. Вона самостійно ідентифікує голос оригіналу і генерує дубляж іншою мовою.

Сервіс поки на стадії тестування, але вже доступний для всіх бажаючих за 20 доларів за хвилину перекладу. Про це пише techcrunch.

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Що відомо

Щоб скористатись послугою, необхідно завантажити своє відео чи аудіо в систему і обрати бажану мову. Далі команда Papercup перевірить якість звуку і запустить алгоритми, які швидко перекладуть аудіодоріжку.

Більша частина світового відео- та аудіоконтенту прив'язана до однієї мови. Сюди входять мільярди годин відео на YouTube, мільйони епізодів подкастів, десятки тисяч навчальних курсів на Skillshare і Coursera і тисячі годин контенту на Netflix. Практично кожен власник контенту намагається вийти на міжнародний рівень, але на даний момент не існує простого і економічного способу перекладу контенту, крім субтитрів,

— пояснив гендиректор Papercup Джессі Шемен.

Синтетично згенерований переклад не відразу повертається до клієнта. Спочатку його перевіряє команда носіїв мови, також підключена до платформи, щоб переконатися в якості результату. Таким чином якість перекладу контролюється самою компанією і дозволяє збирати дані для покращення алгоритму.

Papercup вже співпрацює з приватними клієнтами і декількома великими компаніями. Серед них є Sky News і Discovery, а також популярний YouTube-канал DIY Creators. За підрахунками стартапу, за останні 12 місяців більше 80 мільйонів людей подивилися відеоролики, перекладені за допомогою їхньої системи.