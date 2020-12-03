Розробники NVIDIA AI представили нейромережу, яка може створювати тривимірну голову людини на основі однієї лише фотографії. Об'єкт реагує на широкий спектр маніпуляцій — може повертатися в боки, змінювати напрямок погляду.

Nvidia – одна з лідерів у розробці генеративних моделей штучного інтелекту. Ці алгоритми мають великий потенціал у сфері розваг та відеоігор. Група фахівців компанії опублікувала статтю з описом нової моделі. Результати роботи свідчать, що новий алгоритм перевершує інші методи в стандартних тестах, в тому числі їхню ж нейромережу vid2vid, яку вони розробили торік, пише VentureBeat.

Цікаво До однієї фрази: штучний інтелект скоротить довгі наукові статті

Що відомо

Крім того, ШІ досяг стандарту стиснення Н.264 для відео високої якості, використовуючи на 90 відсотків менше ширини смуги частот, ніж аналоги.

Модифікуючи лише трансформацію ключових точок, ми можемо генерувати відео. Передаючи тільки трансформації ключових точок, ми змогли досягти набагато вищого коефіцієнта стиснення, ніж методи, що існують зараз. Істотно знизивши ширину смуги та забезпечивши повніший досвід, ми думаємо, ми зробили важливий крок у майбутнє відеоконференцій,

– пишуть автори у своєму дослідженні.

Нова модель вийшла після дебюту Maxine, сервісу відеоконференцій Nvidia. Додатково до віртуального фону, як в Zoom, Maxine оснащена іншими функціями з підтримкою ШІ — зниженням рівня шуму, корекцією положення особи на екрані та альтернативним ШІ-аватаром.

Демонстрація можливостей алгоритму: відео