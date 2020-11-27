В галасливому оточенні слухові апарати можуть працювати дуже погано, адже вони не здатні виокремлювати звуки мовлення від інших, і посилюють все одразу. Дослідники за допомогою системи штучного інтелекту змогли знайти рішення цієї проблеми.

Нова система AI допомагає зосередити увагу пристрою на тому, що важливо для користувача, аналізуючи його мозкові хвилі. Про це пише New Atlas.

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Що відомо

Штучний інтелект сам розробив кілька рішень так званої проблеми "коктейльної вечірки" – великого діапазону слухових подразників в одному приміщенні. У першому варіанті він класифікував кожен голос як унікальний звуковий сигнал. Коли один з таких сигналів викликає сплеск певних мозкових хвиль, система розуміє, що цей голос слід виділити і посилити.

Проблема такого підходу в тому, що системі потрібно 10-20 секунд для початку роботи. Це дуже довго для живого спілкування. Тому дослідники розробили набагато швидшу систему читання мозкових хвиль, яка взагалі не слухає нічиї голоси.

Ми навчили нашу систему визначати, чи слухає користувач людину справа або зліва. Коли система визначила напрямок, мікрофони націлюється туди, і фонові шуми придушуються. Це може бути зроблено менш ніж за секунду,

– пояснив професор Александер Бертранд.

Поки що система збирає дані електроенцефалограми традиційним способом – за допомогою шапочки з електродами. Однак вчені сподіваються розробити щось більш зручне – систему, яка буде вбудована в компактний слуховий апарат.