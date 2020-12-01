Штучний інтелект допоміг вченим розв'язати наукову проблему згортання білка, над вирішенням якої працювали більше 50 років. Відкриття вже допомагає шукати ліки від хвороб.

Команда DeepMind представила рішення наукової проблеми "згортання білка", над якою вчені працювали понад 50 років. Розроблений ними штучний інтелект AlphaFold спрогнозував структуру білка з точністю до атома. Розв'язання проблеми має ключове значення для розуміння біологічних основ життя. Про це розповіли на офіційному сайті компанії.

Цікаво Фізики зробили "неможливе": що відомо про відкриття

Що відомо

Вперше в історії вчені можуть дізнатися, як білки складаються у тривимірні форми — це надзвичайно складний процес, який біологам ніяк не вдавалося вирішити. Нова розробка дасть змогу вивчити процеси, які призводять до окремих захворювань і відкриє можливість для роботи над новими ліками. У DeepMind відзначили, що вже почали працювати з науковими групами. Спочатку зосередяться на малярії, сонній хворобі і паразитарному лейшманіозі. А в майбутньому дослідження направлять на вивчення складніших систем білків.

Проблема згортання білків була серйозним завданням для біологів протягом 50 років. Більшість біологічних процесів обертаються навколо них. Форма білків визначає їхні функції. Якщо дослідники зрозуміють, як згортається білок, то зможуть дізнатися, що саме він робить. Наприклад, структурою білка визначається і те, як інсулін регулює цукор в крові, і те, як антитіла борються з коронавірусом.

Дивіться як науковці самі розповідають про своє відкриття: відео англійською мовою

Вчені вже розпізнали понад 200 мільйонів білків, але структури відомі тільки для незначної їх частини, тому що на виявлення форми білка потрібні роки лабораторних досліджень. У DeepMind натренували алгоритм на базі даних про 170 тисяч послідовностей білка і їх формах. На весь процес пішло кілька тижнів роботи алгоритму з використанням близько 200 графічних процесорів.

Рішення DeepMind не тільки перевершило інші подібні алгоритми, але й досягло точності результатів лабораторної роботи. У компанії вже почали передавати доступ до системи AlphaFold іншим вченим. Деякі з них вже використовують її для прогнозування згортання білка.