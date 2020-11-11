У той час як світ стурбований діпфейками, одна форма обробки існує вже багато років, і це фотошоп. Для визначення таких знімків представили рішення на основі штучного інтелекту.

Група дослідників представила алгоритм штучного інтелекту, який здатен виявляти деформацію обличчя на фото – ймовірно, найбільш поширену обробку в Instagram. Алгоритм також може передбачати місце редагування і скасувати ефект, йдеться у тексті дослідження.

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Що відомо

Тема напрочуд популярна. Пошук за запитом "Instagram обробка зображень" має більше 20 мільйонів результатів англійською мовою в Google, а хештег #photomanipulation містить більше 2 мільйонів повідомлень в інстаграмі.

Дослідники також показали, що люди досить погано виявляють цей тип обробки фото: за результатами люди мали рацію тільки в 53,5% випадків – лише трохи більше, ніж підкидання монети.



Штучний інтелект знайде відредаговані фото / Фото arxiv.org

Деформація обличчя є цікавою проблемою, оскільки це область, яку напрочуд важко виявити людям, але вона широко використовується і має далекосяжні наслідки,

– пишуть дослідженні.

Тому на допомогу приходить новий алгоритм. Поки що він працює лише з одним типом маніпуляції – з деформацією, але дослідники кажуть, що він може бути адаптований для декількох типів обробки – як це завжди буває з цими алгоритмами машинного навчання, все залежить від того, як алгоритм навчається.