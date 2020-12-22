Американські вчені створили штучний інтелект, який аналізує психологічний стан хворих на рак пацієнтів. Він робить це шляхом відстеження активності очей пацієнтів.

Вчені кажуть, що в сучасному світі відсутні об'єктивні методи оцінки психологічного стану пацієнтів — депресії, тривоги та інших. Більшість результатів ґрунтуються на особистих бесідах людей з психотерапевтами. Нова методика з використанням штучного інтелекту дозволяє визначити стан пацієнтів з точністю від 93,81 відсотка до 95 відсотків. Про це пише журнал Translational Psychiatry.

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Що відомо

У дослідженні взяли участь 25 осіб: 16 з них страждали онкологічними захворюваннями і перенесли складну операцію, а решта дев'ять були здорові. Для відстеження погляду використовувалися окуляри компанії TobiiPro.

Під час експериментів пацієнти переглядали твори мистецтва. Для цього спільно з художньою галереєю Олбрайт Нокс був створений спеціальний альбом репродукцій. Всі учасники переглядали картини в одному і тому ж порядку з фіксованою тривалістю.

Вчені відстежували три параметри:

індекс надії Херта-Хоупа (HHI),

рівень тривожності (згідно опитувальнику STAI),

стан психологічного благополуччя за шкалою Уоріка-Единбурга (WEMWBS).

Точність ШІ у визначенні індексу надії склала 93,81 відсотка, у виявленні рівня тривожності 94,76 відсотка і для психологічного благополуччя — 95 відсотка.

Дослідники відзначили, що при використанні ШІ для визначення стану пацієнта важливо нормальне функціонування мозку. Це пов'язано з тим, що будь-які порушення в роботі кори можуть порушувати роботу зору, а значить для таких пацієнтів ШІ не можна застосувати. Згідно з даними дослідників, у всіх учасників експерименту таких порушень не було.

В обговоренні на Reddit відзначили, що вибірка пацієнтів поки занадто мала, щоб використовувати цю технологію масово. Необхідна додаткова робота для аналізу стану пацієнтів з групи ризику.