Штучний інтелект визначить психологічний стан хворих за рухом очей
Американські вчені створили штучний інтелект, який аналізує психологічний стан хворих на рак пацієнтів. Він робить це шляхом відстеження активності очей пацієнтів.
Вчені кажуть, що в сучасному світі відсутні об'єктивні методи оцінки психологічного стану пацієнтів — депресії, тривоги та інших. Більшість результатів ґрунтуються на особистих бесідах людей з психотерапевтами. Нова методика з використанням штучного інтелекту дозволяє визначити стан пацієнтів з точністю від 93,81 відсотка до 95 відсотків. Про це пише журнал Translational Psychiatry.
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Що відомо
У дослідженні взяли участь 25 осіб: 16 з них страждали онкологічними захворюваннями і перенесли складну операцію, а решта дев'ять були здорові. Для відстеження погляду використовувалися окуляри компанії TobiiPro.
Під час експериментів пацієнти переглядали твори мистецтва. Для цього спільно з художньою галереєю Олбрайт Нокс був створений спеціальний альбом репродукцій. Всі учасники переглядали картини в одному і тому ж порядку з фіксованою тривалістю.
Вчені відстежували три параметри:
- індекс надії Херта-Хоупа (HHI),
- рівень тривожності (згідно опитувальнику STAI),
- стан психологічного благополуччя за шкалою Уоріка-Единбурга (WEMWBS).
Точність ШІ у визначенні індексу надії склала 93,81 відсотка, у виявленні рівня тривожності 94,76 відсотка і для психологічного благополуччя — 95 відсотка.
Дослідники відзначили, що при використанні ШІ для визначення стану пацієнта важливо нормальне функціонування мозку. Це пов'язано з тим, що будь-які порушення в роботі кори можуть порушувати роботу зору, а значить для таких пацієнтів ШІ не можна застосувати. Згідно з даними дослідників, у всіх учасників експерименту таких порушень не було.
В обговоренні на Reddit відзначили, що вибірка пацієнтів поки занадто мала, щоб використовувати цю технологію масово. Необхідна додаткова робота для аналізу стану пацієнтів з групи ризику.
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