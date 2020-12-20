ВПС США повідомили, що під час тренувального польоту передали штучному інтелекту управління навігаційними системами літака-шпигуна U-2. Пентагон назвав це переломним моментом у спробах впровадити ШІ в процес управління бойовими літаками.

Тестовий політ тривав дві години. Ні офіційні особи, ні пілот, який в цей час знаходився у кабіні, не повідомили подробиці програми випробувань. Відомо лише, що ШІ відповідав за збір інформації з датчиків бортового радара і тактичну навігацію. Про це коротко розповідає видання Washington Post.

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Що відомо

Помічник міністра ВПС США Уілл Ропер пояснив, що ШІ націлений на пошук ракет, які наближаються до літака, і наземних ракетних пускових установок. Під час випробувального польоту алгоритм приймав остаточне рішення про те, куди необхідно направити бортові датчики.

Основна мета командування ВПС – реалізація спільної роботи людини і машини, коли роботи відповідають за вирішення простих технічних завдань, а пілоти беруть на себе критично важливі функції: застосування зброї, пілотування і визначення цілі.

Сам ШІ, що отримав назву ARTUµ базується на алгоритмах з відкритим вихідним кодом і адаптований до комп'ютерних систем літака U-2.

Йдеться про загальнодоступний алгоритм µZero, розроблений дослідницькою компанією DeepMind для швидкого освоєння стратегічних ігор, що забезпечується загальнодоступною, розробленою Google системою Kubernetes. Вона дає можливість переносити програмне забезпечення ШІ між бортовими комп'ютерними системами літака і хмарними системами, для яких воно було розроблено.