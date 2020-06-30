В Австралії запрацювала нова онлайн-послуга, яка допомагає укладати угоди при розлученні та розділяти майно. Система працює на базі штучного інтелекту.

Запуск системи ініціював уряд. Таким чином штучний інтелект мав би скоротити витрати бюджету на подібні суди, передає zdnet.com.

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Ця система отримала назву Amica. Її створили у відомстві Національної юридичної допомоги (NLA).

Як працює

Штучний інтелект може запропонувати, як пари можуть розділити свої активи. При цьому система враховує різні обставини, наприклад види угод, досягнутих парами в подібних ситуаціях, а також як суди раніше вирішували подібні суперечки.

"Amica стане цінним інструментом, який допоможе багатьом парам вирішити суперечки між собою і уникнути судових розглядів", – розповів генеральний прокурор Крістіан Портер.

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Щоправда, творці системи наголошують, що Amica підходить для пар, чиї стосунки є "дружні". Також система може запропонувати з ким із батьків залишаються діти після розлучення.

Ціна

До кінця року послуги Amica безкоштовні. З січня за послуги потрібно буде платити від 165 до 440 австралійських доларів за пару (це від 3 до 8 тисяч гривень).