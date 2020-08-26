Команда вчених з Університету Уоріка опублікувала дослідження, в якому мовиться, що за допомогою алгоритму машинного навчання на основі штучного інтелекту вдалося знайти близько 50 нових екзопланет.

Розроблений алгоритм може відрізнити реальні світи від помилкових показників телескопа. Результат останньої роботи – 50 підтверджених екзопланет, починаючи від газових гігантів розміром з Нептун і закінчуючи невеликими світами меншими за Землю, розповідає New Atlas.

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Перші знахідки

Нагадаємо, що у 1995 році група європейських астрономів зробила сенсаційну заяву про те, що вони відкрили перший екзопланетних світ – гарячий газовий гігант розміром приблизно в половину Юпітера, названий 51 Pegasi B.

З моменту відкриття цієї першої екзопланети астрономи шули доказів існування інших світів, які могли б ховатися по всій нашій галактиці.

Пошук екзопланет

Згодом методи пошуку планет еволюціонували, і спеціальні телескопи, такі як Kepler, а пізніше TESS, були запущені для пошуку свідоцтв прихованих світів. Найдієвіший на сьогодні спосіб – це відстеження перепадів світла від зірки, який відбувається, коли планета проходить між своїм диском і діапазоном телескопа. Цей тип виявлення екзопланет називається "транзитний метод".

Завдяки йому астрономи виявили понад 4 200 світів, що обертаються за межами нашої Сонячної системи, і більше ніж 5 000 потенційних екзопланет.

Пошук за допомогою ШІ

Оскільки екзопланет знаходять все більше, вчені не встигають займатися їх дослідженням. Тому останнім часом вчені все частіше звертаються до машинного навчання, щоб допомогти відсіяти помилкові дані телескопів.

У новому дослідженні астрономи створили алгоритм пошуку екзопланет і навчили його, передавши йому дві великі бази даних, зібраних космічним телескопом Kepler. Один з наборів даних складався повністю з перевірених планет, а інший – з помилкових спостережень.

Алгоритм вірно відрізнив справжні екзопланети від помилкових, а також проаналізував точність спостереження телескопа. З екзопланет-кандидатів штучний інтелект відібрав 50 екзопланет.