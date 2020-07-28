Перший проект з перетворення звичайної парковки біля станції канатної дороги в сонячну ферму реалізували у Швейцарії. Компанія SAK розробила для канатної дороги Jakobsbad-Kronberg AG спеціальну розсувну конструкцію площею 4 тисячі квадратних метрів, яка в негоду ховає сонячні панелі, а в сонячну погоду розкриває їх.

Станція буде виробляти до 350 000 кВтг електроенергії в рік і продаватиме їх на тому ж місці заряджаючи електромобілі на парковці або поставляючи енергію місцевій громаді, повідомляє CleanTechnica.

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Я радий, що після двох з половиною років планування і приблизно 13 місяців будівництва, ми все-таки змогли запустити сонячну дах Kronberg. Наш проєкт – це ще один важливий крок до майбутнього чистої енергії. Як інноваційна енергетична компанія ми продовжуємо інвестувати в перспективний ринок, а завдяки канатній дорозі Jakobsbad-Kronberg AG у нас з'явився сильний регіональний партнер для реалізації цього проєкту,

– заявив генеральний директор SAK Стефан Гарбин.

Таким чином, при середній вартості електроенергії у Швейцарії близько 0,2 долара за кВт*год модернізація парковки в сонячну ферму при прямих продажах енергії буде щорічно приносити до 70 тисяч доларів додаткового доходу. І для цього не треба було додатково орендувати землю.

Відео демонструє закінчений проєкт парковки

У SAK не розкривають загальну тривалість експлуатації проєкту, але відзначають, що складна конструкція значно збільшить термін служби – компанія буде забирати панелі, в разі дощу або снігопаду.

Доступ до сонячних панелей буде поширюватися в рамках гібридної моделі. Перша половина батарей може бути орендована приватними клієнтами, друга – компаніями і великими організаціями під власні потреби.