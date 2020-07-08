Сьогодні на прикладі Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX та Sigma mobile X-Treme PQ37 доводимо, що захищені смартфони можуть бути справді потужними.

Цей міцний горішок може похизуватися захистом від вологи й пилу та рекордною автономністю. Ще б пак, адже його можна використовувати як павербанк для підзарядки інших пристроїв. Батарея ємністю 9000 мАг дає смартфону змогу працювати 540 годин у режимі очікування, а це понад 20 днів без підзарядки. Також смартфон витримає 40 годин постійних розмов та 32 години в режимі перегляду відео через Wi-Fi.

Пристрій створений для екстремальних умов: йому не страшні занурення у воду до 1 метра, а ще його можна сміливо мити з милом, якщо це потрібно. Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX захищений за стандартом IP68.

Міжнародний знак захисту IP (Ingress Protection Rating) – маркування ступеня захисту оболонки електрообладнання, де перша цифра показує ступінь захисту, що забезпечується оболонкою від твердих предметів (фактично мова йде про захист від пилу), а друга – ступінь вологостійкості пристрою.

Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX стане незамінним помічником під час мандрівок та довгих експедицій. Цей пристрій краще за інші пристосований до походів: не треба боятися впустити його в озеро, річку, чи потрапити з ним під зливу – під дощем можна робити чудову відеозйомку та схопити на камеру веселку. Йому не страшний бруд чи випадкове падіння на камені, адже з-поміж своїх товаришів цей смартфон – справжній "танк".

Екран

X-Treme PQ39 MAX отримав 5,5-дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю Full HD. Це дає змогу без перешкод керувати смартфоном однією рукою. Екран захищений міцним та стійким до подряпин склом Gorilla Glass 4, а корпус зі вмонтованою титановою пластиною, у свою чергу, стійкий до ударів.

Процесор та ОС

Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX працює на 8-ядерному процесорі MediaTek Helio P35. Смартфон оснащений 3 ГБ оперативної та 32 ГБ* вбудованої пам’яті для завантаження різноманітних ігор та додатків, зберігання великої кількості фото-, аудіо- та відеофайлів. Додаткове збільшення пам’яті можливе за використання карток формату microSD ємністю до 128 ГБ.

Працює PQ39 MAX на чистому Android 9.0 із підтримкою Google Mobile Services, а це свідчить про те, що система та смартфон були підготовлені виробником відповідно до рекомендацій Google.

Камера

Щодо фотоможливостей, смартфон має основну камеру з роздільною здатністю матриці 13 МП та спалахом на 4-х світлодіодах, який також виконує функцію потужного ліхтарика. Це дозволяє робити чіткі фотографії з гарним фокусом. Камера стане в нагоді під час мандрівки для того, щоб зафіксувати, наприклад, гірську красу – із таким завданням вона впорається легко. Не обійшлося й без фронталки для красивих селфі. Камера має роздільну здатність матриці 5 МП, і, завдяки автофокусу та ручному налаштуванню, вона здатна робити хороші фото навіть під водою.

Розширені можливості

Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX оснащений NFC, що сьогодні має справді велике значення, адже за допомогою смартфона можна безконтактно розрахуватися в магазині чи за кур'єрської доставки. Крім того, завдяки NFC можна оплачувати проїзд у громадському транспорті й навіть обмінюватися фотографіями з іншими пристроями.

До речі, X-Treme PQ39 MAX має сканер відбитків пальців, тож не потребує жодних паролів. Просто налаштуйте біометричний датчик – і ваш телефон буде надійно захищений, а отримати доступ до нього можна буде лише одним дотиком до сканера.

І ще кілька слів про походи та мандри. PQ39 MAX обладнаний усіма необхідними датчиками, такими як гіроскоп, датчик освітлення, компас, акселерометр, та підтримує навігацію GPS/ГЛОНАСС/Beidou, отже в мандрівці ви точно не заблукаєте.Смартфон підтримує LTE, Wi-Fi n-стандарту та Bluetooth 4.0

Зверніть увагу! Кожен смартфон Sigma mobile серії X-Treme має гарантію 18 місяців. Крім того, кожну партію смартфонів тестує технічний відділ, і лише після цього вона надходить у продаж.

Sigma mobile X-Treme PQ37

Якщо ж вам більше до вподоби, так би мовити, міська версія захищеного смартфона, яка буде доречною навіть на бізнес-зустрічі, то вам варто поглянути на Sigma mobile X-Treme PQ37. Про цей смартфон можна говорити як про супергероя: "Удень він простий працівник, а вночі одягає плащ та бореться зі злом".

Усе це дуже точно описує PQ37, адже у звичайній щоденній рутині це цілком зручний і ергономічний смартфон як для студента, так і для бізнесмена, однак пристрій здатен витримати не менш серйозні випробування ніж Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX.

Автономність та захист

Попри "міський" вигляд, пристрій здатний витримати чималі навантаження. Конструкція корпусу гарантує, що смартфон продовжить працювати практично в будь-якому середовищі, навіть за температур від -20°С до +45°С.

Смартфон добре захищений від випадкових падінь – усе завдяки спеціальній технології виготовлення корпусу та наявності всередині нього демпфуючої титанової пластини, на якій закріплені компоненти пристрою.

Щодо вологи й пилюки, то стандарт захисту IP68 дає змогу використовувати смартфон у справді екстремальних умовах. Пристрій витримує занурення у воду на глибину до 1,5 м упродовж 30 хвилин; якщо ж він випадково впав у калюжу чи багнюку – не проблема, цей боєць здолає й такі перешкоди.

Кілька слів про автономність. Смартфон обладнаний акумулятором ємністю 3600 мАг і здатний витримати до 14 годин у режимі безперервних розмов. Щодо режиму очікування, варто розраховувати на кілька днів використання без підзарядки.

Дизайн

Смартфон Sigma mobile X-Treme PQ37 має класичний та стриманий дизайн завдяки високоякісним матеріалам корпусу. Sigma mobile вдалося створити стильний смартфон, вигляд якого водночас говорить і про стійкість, і про ефективність. Гумова вставка, що оперізує корпус смартфона, додатково захищає його від ударів. До речі, захищений X-Treme PQ37 не потребує чохла.

Екран

Sigma mobile X-treme PQ37 отримав 5,5-дюймовий HD-екран із роздільною здатністю 1280х640 пікселів та IPS матрицею. Як і розглянутою вище моделлю, цим телефоном зручно користуватись однією рукою. Аби вберегти смартфон від подряпин та незначних ударів, екран захищає скло Gorilla Glass 3.

Камера

Модель Sigma mobile X-treme PQ37 у ролі основної камери має 13-мегапіксельний сенсор Sony IMX135, що здатний робити знімки з високою швидкістю та чутливістю, але з низьким рівнем шуму. Щодо селфі, то фронталка з роздільною здатністю матриці 8 МП Samsung 4H8 здатна робити яскраві фото та пасує для відеодзвінків і конференцій. Крім того, вона обладнана спалахом та 86-градусним кутом огляду.

Процесор та ОС

Серцем смартфона є 8-ми ядерний процесор MediaTek Helio P23. На борту – 4 гігабайти оперативної пам'яті та 64 гігабайти вбудованої, яку можна розширити картами microSD до 128 гігабайтів.

Операційна система пристрою – чистий Android 8.1 Oreo з Google Mobile Services. Смартфон підтримує LTE, Wi-Fi n-стандарту та Bluetooth 4.0. Знайшлося місце навіть для NFC з підтримкою Google Pay. Смартфон упевнено виконує всі покладені на нього завдання.

Додаткові можливості

Пристрій обладнаний усіма необхідними датчиками: освітленості, наближення, обертання, гравітації, геомагнітним датчиком, акселерометром, магнітометром та гіроскопом. Окрім того, пристрій може визначати точне географічне положення завдяки навігаційному модулю з підтримкою GPS/ГЛОНАСС.

Підсумки

Від захищеного смартфона в першу чергу вимагають працездатності у складних умовах використання та забезпечення зв'язком там, де звичайні смартфони в цьому не допоможуть. Як Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX, так і Sigma mobile X-Treme PQ37 чудово справляються з цими вимогами й, більше того, є надзвичайно зручними у використанні та приємними на вигляд.







Захищені смартфони Sigma mobile доводять, що пристрої такого типу можуть бути водночас потужними та продуктивними, не лише стійкими, а й стильними. Якщо ви шукаєте справді витривалий, міцний і водночас потужний девайс, довго думати не доведеться: вам лишилося тільки обрати між грубою силою та витонченим стилем.