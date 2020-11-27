Бельгійський фахівець з комп'ютерної безпеки Леннерт Воутерс знайшов спосіб, як обійти систему безпеки автомобілів Tesla, використовуючи для цього мікрокомп'ютер Raspberry Pi і обладнання на суму близько 200 доларів.

Вразливість виявили в системі доступу без ключів. Вона виявляє наближення власника автомобіля зі спеціальним брелоком та автоматично відкриває двері. Така ж система зустрічається і в деяких автомобілях багатьох інших виробників. Про це пише computerweekly.

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Що відомо

Суть злому полягає в тому, щоб, коли власник Tesla підходить до свого автомобіля на відстань до п'яти метрів, встановити на брелок своє програмне забезпечення через інтерфейс Bluetooth Low Energy (BLE). Весь процес займає всього 90 секунд, але дозволяє отримати доступ до Tesla.

BLE зазвичай використовується для віддаленого оновлення програмного забезпеччення брелока, але погано захищений, тому його можна зламати. Після розблокування дверей через бортовий діагностичний роз'єм можна зв'язати модифікований брелок, завести електромобіль і виїхати в невідомому напрямку.