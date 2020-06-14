У травні ситуація на українському ринку IT дещо покращилась. Кількість вакансій зросла. Однак, загалом ринок тримається на рівні 2017 року, тож про подолання кризи говорити поки не варто.

Портал DOU проаналізували кількість вакансій, розміщених у розділі та врахували відгуки і активність ІТ-компаній.

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Незначне покращення

Якщо порівнювати з квітнем, то ситуація виглядає однозначно позитивніше. Загалом у травні на розділі про роботу опубліковано 3500 вакансій, що 17% більше, ніж у квітні. При цьому цей показник все ще на 21% менший, ніж було у березні 2020. Якщо ж порівнювати з травнем 2019 року, то вакансій на третину менше, ніж торік.

Як змінилась ситуація на ринку IT у травні 2020, порівняно з квітнем / Інфографіка DOU

Як кажуть експерти, позитивна динаміка травня до квітня відбулася і в попередні роки. Тож поки що зарано говорити про вихід із кризи.

Найзатребуваніші фахівці

Порівняно із травнем 2019 року, цьогоріч більше вакансій було опубліковано лише у чотирьох категоріях:

SEO,

Unity,

Product Manager,

React Native.

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Всі інші категорії демонструють негативну динаміку. Найменше вакансій (порівняно з травнем 2019) було для:

HR,

.NET,

Front-end,

ERP/CRM,

1C.

Порівняно із квітнем, у травні збільшилась кількість вакансій практично на усі посади. Негативна динаміка лише у

Security,

Scala,

C++,

Golang,

SysАdmin

Product Manager.

Цікаво, що зараз роботодавці частіше пропонують можливість віддаленої роботи. У травні опублікували рекордну кількість віддалених вакансій – 560.

Як змінилась ситуація на ринку IT у травні 2020, порівняно з 2019 / Інфографіка DOU