У 2019 році NASA представило космічний костюм наступного покоління, який призначений для астронавтів в рамках передбачуваної висадки на Місяць у 2024 році. xEMU або Exploration Extravehicular Mobility Unit являє собою перше значне оновлення космічного костюма за останні 40 років.

У NASA зазначили, що одним з найважливіших поліпшень стала портативна система життєзабезпечення xEMU. Вона має вигляд астро-наплічника, який керує живленням, зв'язком, подачею кисню і регулюванням температури скафандра.

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До чого тут штучний інтелект

Вперше в історії деякі компоненти системи життєзабезпечення космонавтів будуть розроблені за допомогою систем на базі технології штучного інтелекту. Відповідну роботу проводять в Jacobs, великій інженерній фірмі, що базується в Далласі. Інженери вирішили задіяти програмне забезпечення для проєктування на базі штучного інтелекту, яке зможе запропонувати нові конструкції компонентів костюма астронавтів.

В рамках генеративного дизайну ПЗ запропонують набір вимог до максимального розміру компонента, ваги, яку він повинен витримати, і температурних впливів, яким він буде піддаватися.

Розроблене ПЗ становить одночасно генеративну мережу та генетичний алгоритм. Останній генерує кілька дизайнерських моделей, потім об'єднує їх та обирає кращі варіанти нового покоління. Після цього операція повторюється. Інженери відзначають, що "ШІ кидає виклик упередженням і дозволяє побачити нові рішення, яких не існувало раніше".

Технічні характеристики xEMU

Раніше стало відомо, що xEMU розрахований на вісім годин автономної роботи, і може працювати ще близько години в непередбачених ситуаціях. Також його можна буде експлуатувати при температурі від -157° С до + 121° С. Астронавти зможуть стрибати, ходити, нагинатися і працювати пальцями рук в костюмі.

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У кінці червня NASA анонсувало старт нового науково-дослідного проєкту, в якому може взяти участь будь-який винахідник, інженер або космічний ентузіаст, враховуючи молодь віком до 18 років. Мета проєкту – створити зручний, компактний та багатофункціональний пристрій для збору й переробки відходів життєдіяльності людини на Місяці.