Популярний інтернет-магазин Цитрус потрапив у гучний скандал. Спізавсновник компанії Дмитро Зінченко заявив, що його партнер, ще один співзасновник Григорій Топал намагається захопити бізнес.

Зокрема, він сказав, що служба охорони підприємства буквально не пускає його всередину офісу, про це повідомляє видання ain.ua.

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"Це факт рейдерського захоплення управління компанії з боку її другого власника, Григорія Топала. Ми будемо розбиратися в правовому полі, на підставі чого відбувається рейдерське захоплення", – наголосив Зінченко.

Бізнесмен також розповів, що в нього відібрали корпоративні телефони, заблокували рахунки і спробували отримати доступ до персональної пошти.

Причини конфлікту

Як розповіли співробітники компанії, проблеми в Цитрус між засновниками тривають вже кілька місяців. були навіть використані прослуховування та стеження. Через цей скандал з компанії звільнилось кілька співробітників.

Причиною конфлікту могло стати призначення на посаду CEO Цитрус нового керівника – Вадима Лисюка, який раніше працював в компанії. Два співзасновники не могли дійти спільної згоди щодо функцій нового керівника.

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Що кажуть у Цитрус

В компанії факт конфлікту не спростовують, але запевняють, що магазин працює в штатному режимі.

До речі, попри заяви Зінченка про рейдерське захоплення бізнесу, компанія, що управляє мережею Цитрус, досі обом засновникам 50% на 50%.