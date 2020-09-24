Найбільша у Франції група споживачів UFC-Que Choisir подала позов проти Nintendo. Причина полягає у тому, що контролери Nintendo Joy-Con для консолі Switch дуже швидко ламаються. Часто вони виходять з ладу протягом року і це не влаштовує користувачів.

Користувачі й раніше скаржилися, що Joy-Con занадто легко пошкодити. У листопаді минулого року UFC-Que Choisir попередила Nintendo of France про те, що компанія не повинна стягувати зі споживачів 45 євро за ремонт Joy-Con, повідомляє Le Monde. Представники групи заявили, що Nintendo повинна ремонтувати їх безкоштовно. Водночас UFC-Que Choisir також назвала Switch найпроблемнішим продуктом 2019 року.

Цікаво Nintendo перевипустить портативну ретро-консоль Game & Watch: відео

Чому Joy-Con швидко ламаються

Представник французької групи споживачів UFC-Que Choisir зазначив, що лише за 2 дні вони зібрали понад 5000 свідків. Тому вони звернулися до експертів для детального вивчення питання. Експерти прийшли до висновку, що друкована плата надто швидко зношується. Крім того, корпус пристрою легко накопичує бруд і пил, що й призводить до поломки.



Контроллери Jou-Con для приставки Nintendo Switch / Фото Nintendo

Деталі позову

UFC-Que Choisir вважає, що Nintendo свідомо не використовувала отриману інформацію, аби поліпшити Joy-Con. UFC-Que Choisir заявила, що Nintendo навмисно продає продукти, які схильні до поломки протягом року. Згідно зі статистикою UFC-Que Choisir, 65% збоїв Joy-Con відбулися протягом одного року після покупки. І ймовірність появи проблем не має нічого спільного з віком споживачів і часом гри. 25% постраждалих споживачів грають дуже рідко, але їх контролери вийшли з протягом шести місяців.

Реакція Nintendo

Nintendo наразі ніяк не відреагувала на груповий позов UFC-Que Choisir. Варто зазначити, що проблеми з контроллерами Joy-Con справді одна з найбільш дошкульних тем серед користувачів приставки від Nintendo. Зважаючи на ціну самої приставки, ігор та додаткових аксесуарів, компанія Nintendo могла б подбати про якісніші контроллери для своїх користувачів.