Шотландська Вікіпедія опинилась у центрі скандалу. Виявилось, її активним редактором був американський підліток. Він погано знає шотландську мові, тож наробив у матеріалах чимало помилок.

Про це розповів користувач Reddit під ніком Ultach. Він заявляє, що американський підліток написав половину всього контенту на шотландській версії Вікіпедії.

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Що відомо шотландську мову? Шотландська мова (Scots) є корінною мовою Шотландії перебуває під загрозою зникнення за версією ЮНЕСКО. Вона близька до англійської, однак є самостійною мовою. Вона поширена в рівнинній Шотландії, через що її називають «рівнинною шотландською» (Lallans Scots). Рідною цю мову вважають 100 тисяч людей.

Проблеми

Американський підліток брав матеріали з англійської Вікіпедії і просто замінював окремі слова на шотландські, не надто стежачи за помилками. Траплялося навіть таке, що хлопець також вигадував власні слова, яких взагалі не існує в шотландській мові.

Як стверджує користувач Ultach, цей редактор використовував для пошуку слів онлайн-словник. В середньому підліток редагував або створював близько дев'яти статей в день.