Безпілотне авто Tesla Model S влетіло в машину поліцейських, яка стояла на узбіччі. У цей момент 23-річний водій міг бути під впливом алкоголю або наркотичних речовин.

Як передає digitaltrends.com, інцидент трапився в Арізоні (США). У поліції підтвердили, Що електрокар Tesla рухався в режимі автопілоту перед зіткненням.

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Внаслідок аварії постраждав сам водій Tesla. Він отримав декілька травм. тож його госпіталізували. Медики кажуть, що життю хлопця нічого не загрожує.

Reminder: Please #SlowDown & #MoveOver when you see flashing lights & vehicles stopped on the side of the road! Today, a Tesla rear-ended a patrol vehicle at the scene of an earlier crash on I-10 EB near Benson. Luckily, our sergeant wasn’t in the vehicle & wasn't hurt. (1/2) pic.twitter.com/WZhUQ10StL — Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) July 14, 2020

Реакція в соцмережах

Після скандальної аварії в соцмережах розкритикували автопілот Tesla і навіть з'явився хештег «#slaughterpilot» (пілот-вбивця).

Додамо, що в Tesla неодноразово заявляли, що автопілот не є повноцінною заміною водія, тож власникам забороняють повністю відмовлятись від водіння та відволікатись від дороги.

Хоч нові безпілотні авто мають багато систем безпеки, що базуються на штучному інтелекті. та вони все ще не можуть гарантувати 100-відсоткової безпеки на дорогах.

Такі випадки вже не раз призводили до аварій на дорогах.