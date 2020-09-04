Ми вже неодноразово повідомляли, що напружена ситуація в Білорусі негативно впливає на розвиток бізнесу. Проблеми з інтернетом, що почались ще у день виборів завдають колосальних збитків місцевим IT-компаніям.

Вже багато з них говорять про те, щоб перенести офіс в іншу країну, зокрема і в Україну.

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Як розповів заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, з часу протестів до України переїхали приблизно 4,5 тисяч осіб.

Близько 300 людей – це IT-фахівці, які переїхали працювати до нашої країни.

Чому переїжджають

Лише один день без інтернету в Білорусі призвів до втрати 56,4 мільйонів доларів. За три доби, коли інтернет та соцмережі практично не працювали, економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів.

Після цього ситуація трохи покращилась, однак проблеми з інтернетом періодично виникають. Також проблеми завдали удару по іміджу IT-індустрії в країні. Тож не дивно, що фахівці хочуть переїхати.

Чому в Україну

Перший і найбільш очевидний варіант – це близько. Також варто врахувати, що в Україні створили сприятливі умови для переїзду білорусів. Будь-яка українська ІТ-компанія може запросити на роботу білоруського фахівця. Він має передати компанії лише копію паспорта із завіреним перекладом та фото.

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Крім того, міністерство розширило квоту на прийом на роботу 5000 ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років.