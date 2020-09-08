Скільки Google платять своїм працівникам: посади та зарплати
Нещодавно ми розповідали, скільки отримують працівники Facebook. Зараз в мережі з'явилися дані про зарплати, які пропонують потенційним співробітникам в Google.
Дані про зарплати оприлюднило видання Business Insider, передає ain.ua.
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Цю інформацію журналісти видання отримали з відкритих заявок компанії на релокейт фахівців до США.
Як відомо, Google, як і інші американські компанії, повинна оприлюднювати інформацію щодо зарплат в заявках на отримання віз для іноземних співробітників. Ці дані згодом публікує уряд США. На основі цих даних видання проаналізувало понад 6 тисяч візових заявок від Google.
До речі, йдеться про базову зарплату, тобто тут не враховані опціони і бонуси.
Скільки заробляють у Google
Інженерія і дані
- Інженер-програміст Google – до 353 тисяч доларів;
- Віцепрезидент з інжинірингу (Каліфорнія) – 475 тисяч доларів;
- Інженер-програміст (Каліфорнія) – 100 – 353 тисяч доларів;
- Директор з розробки програмного забезпечення та надійності сайту (Каліфорнія) – 389 тисяч доларів;
- Технічний менеджер – 182 – 260 тисяч доларів;
- Інженер з питань конфіденційності (Каліфорнія) – 120 – 184 тисяч доларів;
- Інженер (розробка додатків) – 105 – 189 тисяч доларів;
- Вчений-дослідник – 132 – 268 тисяч доларів;
- Спеціаліст з даних – 105 – 200 тисяч доларів;
- Інженер-проектувальник – 93 – 153 тисяч доларів;
- Аналітик даних – 84 – 162 тисяч доларів;
- Аналітичне керівництво – 92 482 – 128 000 доларів;
Апаратне забезпечення, мережі, виробництво
- Інженер процесорних архітектур (Каліфорнія) – 124 – 187 тисяч доларів;
- Інженер з апаратного забезпечення (Каліфорнія) – 110 – 243 тисяч доларів;
- Інженер з апаратного забезпечення (Іллінойс) – 93 – 149 тисяч доларів;
- Інженер з надійності обладнання (Каліфорнія) – 109 – 126 тисяч доларів;
- Мережевий інженер – 81 – 187 тисяч доларів;
- Інженер з оптичних мереж (Колорадо) – 116 тисяч доларів;
- Інженер-технолог – 12 – 195 тисяч доларів;
- Інженер-механік – 106 – 124 тисяч доларів;
Продакт Менеджери
- Продуктовий менеджер – 114 650 – 217 416 доларів;
- Глобальний продакт-лід – 124 – 200 тисяч доларів;
- Менеджер щодо продукції групи (Каліфорнія) – 250 тисяч доларів;
- Менеджер з маркетингу продукту – 118 – 234 тисяч доларів;
- Менеджер проєкту (Каліфорнія) – 153 – 204 тисяч доларів;
- Аналітик з продукту (Каліфорнія) – 85 – 163 тисяч доларів;
UX-дизайн
- UX-дизайнер – 250 тисяч доларів;
- UX-дослідник – 102 – 206 тисяч доларів;
- UX-інженер – 116 – 206 тисяч доларів;
- UX-дизайнер – 120 – 250 тисяч доларів;
- Письменник UX (Каліфорнія) – 125 тисяч доларів;
- Дизайнер взаємодії (Interaction designer) – 104 – 233 тисяч доларів;
- Візуальний дизайнер – 123 – 196 тисяч доларів;
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Юридичні, ділові та інші питання
- Старший юрисконсульт – 303 тисяч доларів;
- Фінансовий аналітик – 175 тисяч доларів;
- Старший юрист (Каліфорнія) – 303 тисяч доларів;
- Корпоративний юрист (Каліфорнія) – 265 – 290 тисяч доларів;
- Спеціаліст з політики – 149 – 165 тисяч доларів;
- Бізнес-аналітик – 93 – 169 тисяч доларів;
- Ділові операції (Каліфорнія) – 135 тисяч доларів;
- Операційний аналітик – 114 – 137 тисяч доларів;
- Фінансовий аналітик – 100 – 175 тисяч доларів;
- Фінансовий менеджер – 184 – 187 тисяч доларів;
- Бухгалтер – 106 – 146 тисяч доларів.