Компанія Apple нарешті відповіла одне із найбільш актуальних питань – скільки обійдеться заміна дисплейного модуля на нових смартфонах iPhone 12.

Важливо, що офіційна гарантія Apple, як і в більшості виробників, не поширюється на механічні ушкодження пристрою, передає Gizmochina.

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Ціна заміни скла

Як розповіли в Apple, вартість заміни екрану iPhone 12 або 12 Pro для негарантійної заміни коштує 279 доларів (7 800 гривень) для жителів США, та 321 долар (майже 9 тисяч гривень).

При цьому вказана вартість не включає роботу щодо ремонту пристрою – її користувачам доведеться оплачувати окремо.

Щоб знизити витрати у разі механічного пошкодження дисплею смартфона, компанія пропонує клієнтам програму розширеної гарантії AppleCare +. Вона діє протягом двох років. Її вартість становить 149 доларів (4 200 гривень) для моделей iPhone 12 і 12 Mini та 199 доларів (5 600 гривень) для Pro-версій.

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Ця програма передбачає, що при розбитті заміна фронтальної панелі обійдеться приблизно 29 доларів (800 гривень).

Надміцне покриття Ceramic Shield

Нагадаємо, лінійка iPhone 12 отримала покриття дисплею Ceramic Shield. За словами виробника, розробка в чотири рази знижує ризик пошкоджень дисплея.

В Apple, в основі Ceramic Shield – склокераміка, яка за своїми властивостями перевершує і скло, і кераміку. Тож, сподіваємось, пошкоджень екрану буде менше.