Дослідники кібербезпеки з Privacy Affairs провел цікаве дослідження та з'ясували скільки в середньому коштують послуги хакерів. Ці дані взяли у Darknet.

Там є розцінки на злом акаунтів в соціальних мережах, злом пошти тощо, сказано на сайті Privacy Affairs.

Важливо Новий тип DDOS-атаки може покласти інтернет в усій країні, – РНБО

Хакери можуть надати дуже широкий перелік послуг:

клонування карток,

крадіжка PayPal-аккаунту,

підробка документів в США,

злом аккаунту в соціальних мережах,

віруси

DDoS-атаки.

Автори дослідження визнали, що для пересічного користувача ця інформація нічого не означає. Однак, вона дає можливість оцінити свою безпеку з іншої перспективи.

Приклади розцінок хакерів: