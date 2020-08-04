Скільки коштує злам Gmail чи DDoS-атака: в мережі з'явилися розцінки хакерів
Дослідники кібербезпеки з Privacy Affairs провел цікаве дослідження та з'ясували скільки в середньому коштують послуги хакерів. Ці дані взяли у Darknet.
Там є розцінки на злом акаунтів в соціальних мережах, злом пошти тощо, сказано на сайті Privacy Affairs.
Важливо Новий тип DDOS-атаки може покласти інтернет в усій країні, – РНБО
Хакери можуть надати дуже широкий перелік послуг:
- клонування карток,
- крадіжка PayPal-аккаунту,
- підробка документів в США,
- злом аккаунту в соціальних мережах,
- віруси
- DDoS-атаки.
Автори дослідження визнали, що для пересічного користувача ця інформація нічого не означає. Однак, вона дає можливість оцінити свою безпеку з іншої перспективи.
Приклади розцінок хакерів:
- клонувати карту Mastercard з PIN – 15 доларів;
- клонувати карту Visa з PIN – 25 доларів;
- вкрасти дані кредитної картки, з балансом до 1000 доларів – 12 доларів;
- вкрасти дані кредитної картки, з балансом до 5000 доларів – 20 доларів;
- вкрасти дані облікового запису PayPal, де є мінімум 100 доларів – 198,56 доларів;
- зробити підроблене водійське посвідчення США – 550 доларів;
- зламати акаунт у Facebook – 74,5 доларів;
- зламати акаунт в Instagram – 55,45 доларів;
- зламати профіль у Twitter – 49 доларів;
- зламати профіль у Gmail 155,73 доларів.
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