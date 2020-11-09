У жовтні 2020 року понад 300 тисяч українців отримали доступ до мережі 4G. Загалом, минулого місяця оператори підключили до 4G 2497 населених пунктів, з них у 1146 містах та селах 4G з'явився вперше.

Такі цифри наводять у Міністерстві цифрової трансформації.

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"Завдяки запуску 4G у діапазоні 900 МГц, покриття швидкісним мобільним інтернетом ми прискорили вдвічі. За підтримки Мінцифри мобільні оператори забезпечують доступом до 4G мешканців сільської місцевості, віддалених регіонів країни", – каже очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Загалом, за час реалізації цього проєкту (з липня 2020 року) понад 4,7 мільйони українців отримали доступ до 4G (7,7 тис населених пунктів). таким чином понад 1,5 мільйона українців отримали вперше доступ до 4G.

В Україні 20 506 міст та сіл вже мають 4G.

Що далі

В рамках проєкту, до 2021 року 4G має з'явитися у таких областях:

Черкаській,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Харківській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській областей.

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Таким чином потрібно підключити ще 7,3 тисячі населених пунктів. У Мінцифрі обіцяють, що за 3 роки 4G матимуть змогу користуватися 95% українців.