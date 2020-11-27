Американські виробники електрокарів відзвітували перед Управлінням сертифікації іноземної робочої сили в США про зарплати іноземних фахівців, які працюють за робочими візами. У відомстві повинні були упевнитися, що іноземці отримують не менше американців.

В мережі з'явилася інформацію про заробітні плати працівників таких компаній як Tesla, Rivian і Nikola. Дані про середні зарплати деяких постійних і тимчасових робітників за 2020 рік опублікувало видання Business Insider.

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Що відомо

У Tesla найменша зарплата у фахівця із забезпечення якості – в середньому 93 978 доларів на рік. Найвищу зарплату отримує інженер ПЗ із зарплатою від 150 190 до 169 375 доларів на рік.

У Rivian найскромніша середня зарплата теж у фахівців із забезпечення якості – 76 667 доларів на рік, а найбільше отримує старший системний інженер — в середньому 176 667 доларів на рік.

Що стосується Nikola, то Business Insider опублікував лише зарплати на двох посадах: інженер з аварійної безпеки отримує там 95 000 доларів на рік, а провідний інженер-конструктор акумуляторних модулів — 118 000 доларів на рік.