Експерти зібрали дані про зарплати робітників, що працюють в американських стартапах Rivian, Nikola і Canoo, що функціонують у сфері електротранспорту. Щоправда, вдалось зібрати інформацію про пропозицію зарплати кандидатам-іммігрантам.

Як повідомляє Business Insider, ці дані компанії зобов'язані розкривати регулятору американського ринку праці - Управлінню сертифікації іноземної робочої сили в США.

До теми Робота мрії: скільки заробляють працівники Facebook

До речі, згідно із законодавством США, зарплати залучених з-за кордону фахівців не повинні відрізнятися від зарплат співробітників-американців. При цьому рівень грошової винагороди може залежати тільки від кваліфікації самого кандидата.

Тож, експерти зібрали дані про зарплати співробітників Rivian, Nikola і Canoo за 2020 рік.

Вказані цифри – до вирахування податків, туди не входять заохочувальні бонуси та інші додаткові виплати.

Rivian

Інженер CAD-дизайну – 95 000 доларів

Інженер шасі – 110 000 доларів

Інженер з контролю –110 000 доларів

Інженер-конструктор – від 113 650 до 120 000 доларів

Інженер виробництва – 91 500 доларів

Інженер-механік – 105 000 доларів

Інженер по сприйняттю – від 152 500 до 160 000 доларів

Менеджер по закупкам – 135 000 доларів

Інженер контролю якості – 76 667 доларів

Старший інженер вбудованих систем – 170 000 доларів

Старший фінансовий аналітик – 124 300 доларів

Старший розробник ПЗ – 151 500 доларів

Старший системний інженер – 176 667 доларів

Системний адміністратор – 153 288 доларів

Інженер з якості поставок – 87 000 доларів

Інженер систем – 134 013 доларів

Інженер з управління транспортними засобами – 113 000 доларів

Інженер з тестування безпеки транспортних засобів – 85 500 доларів

Цікаво Business Insider розповів, скільки платять співробітникам в Tesla

Nikola

Інженер контролю безпеки при зіткненні – 95 000 доларів

Провідний інженер-конструктор акумуляторних модулів –118 000 доларів

Canoo