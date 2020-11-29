Скільки заробляють працівники американських стартапів: зарплати у цифрах
Експерти зібрали дані про зарплати робітників, що працюють в американських стартапах Rivian, Nikola і Canoo, що функціонують у сфері електротранспорту. Щоправда, вдалось зібрати інформацію про пропозицію зарплати кандидатам-іммігрантам.
Як повідомляє Business Insider, ці дані компанії зобов'язані розкривати регулятору американського ринку праці - Управлінню сертифікації іноземної робочої сили в США.
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До речі, згідно із законодавством США, зарплати залучених з-за кордону фахівців не повинні відрізнятися від зарплат співробітників-американців. При цьому рівень грошової винагороди може залежати тільки від кваліфікації самого кандидата.
Тож, експерти зібрали дані про зарплати співробітників Rivian, Nikola і Canoo за 2020 рік.
Вказані цифри – до вирахування податків, туди не входять заохочувальні бонуси та інші додаткові виплати.
Rivian
- Інженер CAD-дизайну – 95 000 доларів
- Інженер шасі – 110 000 доларів
- Інженер з контролю –110 000 доларів
- Інженер-конструктор – від 113 650 до 120 000 доларів
- Інженер виробництва – 91 500 доларів
- Інженер-механік – 105 000 доларів
- Інженер по сприйняттю – від 152 500 до 160 000 доларів
- Менеджер по закупкам – 135 000 доларів
- Інженер контролю якості – 76 667 доларів
- Старший інженер вбудованих систем – 170 000 доларів
- Старший фінансовий аналітик – 124 300 доларів
- Старший розробник ПЗ – 151 500 доларів
- Старший системний інженер – 176 667 доларів
- Системний адміністратор – 153 288 доларів
- Інженер з якості поставок – 87 000 доларів
- Інженер систем – 134 013 доларів
- Інженер з управління транспортними засобами – 113 000 доларів
- Інженер з тестування безпеки транспортних засобів – 85 500 доларів
Цікаво Business Insider розповів, скільки платять співробітникам в Tesla
Nikola
- Інженер контролю безпеки при зіткненні – 95 000 доларів
- Провідний інженер-конструктор акумуляторних модулів –118 000 доларів
Canoo
- Інженер-електрик – від 102 350 до 135 000 доларів
- Інженер-механік – від 124 800 до 156 667 доларів
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