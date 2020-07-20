Сфера IT одна з небагатьох напрямків бізнесу, що зазнали найменше втрат через коронавірус. Як свідчить нова статистика, на зарплати коронакриза теж не впливала, принаймні на доходи тестувальників.

Про це свідчить свіжа статистика профільного ресурсу DOU.

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Зарплати

Як свідчить дослідження, за останні пів року зарплати не суттєво знизились лише у Tech Lead та Middle QA Engineer. Зараз в середньому по Україні вони заробляють 3 тисячі доларів та 1400 доларів відповідно. При цьому у грудні 1019 Tech Lead отримував на 300 доларів вище, а Middle QA – на 100 доларів вище.

Середня зарплата тестувальників в Україні / DOU

При цьому Senior QA Engineer отримує 2600 доларів, тобто на 50 доларів більше, порівняно з груднем 2019 (2565 доларів).

При цьому зарплата Junior QA Engineer не змінилась, як і наприкінці минулого року, так і зараз вони в середньому отримують 600 доларів на місяць.

Де заробляють найбільше

Найвищу зарплату отримують київські QA Manager та QA Tech Lead – 3500 і 3300 доларів відповідно. А от найнижчі зарплати на цих посадах у Харкові – QA Tech Lead заробляє 2500 доларів.

Найвища зарплата у Junior у Львові – 625 доларів. А найнижча знову у Харкові – 500 доларів.

До теми Факт дня: наскільки якість освіти впливає на зростання ІТ-сфери в Україні

Опитування проводили у червні. У ньому взяли участь 1999 тестувальників усіх рівнів та спеціалізацій (Manual, Automation, General, Performance).