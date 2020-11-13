Сервіс Skype отримав велике оновлення. Версія Skype 8.66 близько тижня тому стала доступною бета-тестерам та інсайдерам. А з 12 листопада оновлення доступне для звичайних користувачів.

Одним із ключових оновлень стало розширення кількості можливих учасників групового відеодзвінка з 50 до 100, інформує Neowin.

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Як відомо, за час пандемії його конкурент Zoom істотно наростив позиції та відібрав у Skype великий шматок ринку. Тож зараз сервіс Microsoft намагається скласти конкуренцію китайській платформі для відеоконференцій.

Що ще нового

Також Skype 8.66 виправляє кілька неприємних помилок і недоробок. Наприклад, розробники вирішили проблеми з завантаженням файлів, автоматичним перемиканням мови інтерфейсу на англійську тощо.

До речі, оновлення отримали усі версії сервісу, зокрема мобільні, для ПК і вебверсія. Також оновлення доступне на усіх ключові операційних системах.