Виробник популярного корпоративного месенджера Slack вирішив розширити функціонал сервісу. Нова послуга отримала назву Slack Connect і має замінити email у бізнес-співпраці.

Як заявили у компанії, вони давно працюють над тим, щоб запропонувати альтернативу електронній пошті.

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Деталі

Зараз користувачі Slack можуть збирати в одному каналі до 20 різних організацій. Як стверджують розробники, при цьому можна об’єднати постачальників, колег на ринку, філії тощо.

При цьому адміністратори таких каналів можуть контролювати, які саме дані про компанію потрапляють у відкритий доступ.

Перевага над email

Як кажуть у Slack, їхній сервіс має низку переваг над email. Зокрема, класичні сервіси для електронної пошти роблять користувача вразливим до спаму і фішингу. При цьому сервіс Slack передбачає, що члени команд отримують повідомлення і файли лише від авторизованих учасників каналу.