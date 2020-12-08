Слово року в Україні: що найактивніше шукали в Google
Щороку у грудні Google Україна підбиває підсумки найпопулярніших запитів. Усі найпопулярніші запити розбили на різні категорії. Словом року у Google цілком очікувано став "коронавірус".
Найпопулярніші запити українців в Google Україна озвучили під час спеціальної презентації за якою стежив і 24 канал.
До теми Google назвав найкращі додатки року, серед них і розробка українців
Більшість запитів тим чи іншим чином стосувались теми пандемії коронавірусу. З цією темою перегукувались і найпопулярніші покупки 2020 року.
Найпопулярніші запити 2020
Також у рейтингу "слово року" потрапили запити "Холостячка". Саме ця програма очолила інший рейтинг "шоу року". Ну і традиційно, українці активно шукали інформацію про свята.
- Коронавірус,
- Коронавірус рекомендації,
- Вибори у США,
- Google Classroom,
- Симптоми коронавірусу,
- На урок,
- Холостяка,
- Свята 2020,
- Карантин в Україні,
- Zoom.
Покупка року
Найбільше в інтернеті українці шукали медичну маску. також українці шукали інформацію про такі медичні девайси як пульсоксиметри ти респіратори.
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Весь рейтинг покупок року виглядає таким чином:
- Медична маска,
- Пульсометр,
- Респіратор,
- iPhone 12,
- Антисептик,
- Гліцерин,
- Парацетамол,
- Картина по номерах,
- Кварцова лампа,
- Кисневий концентратор.
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