Щороку у грудні Google Україна підбиває підсумки найпопулярніших запитів. Усі найпопулярніші запити розбили на різні категорії. Словом року у Google цілком очікувано став "коронавірус".

Найпопулярніші запити українців в Google Україна озвучили під час спеціальної презентації за якою стежив і 24 канал.

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Більшість запитів тим чи іншим чином стосувались теми пандемії коронавірусу. З цією темою перегукувались і найпопулярніші покупки 2020 року.

Найпопулярніші запити 2020

Також у рейтингу "слово року" потрапили запити "Холостячка". Саме ця програма очолила інший рейтинг "шоу року". Ну і традиційно, українці активно шукали інформацію про свята.

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Покупка року

Найбільше в інтернеті українці шукали медичну маску. також українці шукали інформацію про такі медичні девайси як пульсоксиметри ти респіратори.

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Весь рейтинг покупок року виглядає таким чином: