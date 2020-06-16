Смарт-годинник Fobase Air Pro: вміє міряти температуру і коштує дуже дешево
Розумний годинник може бути доступним. Модель Fobase Air Pro має дуже багато корисних розумних функцій. При цьому ціна дуже дивує, адже коштує годинник як стандартний фітнес-трекер.
Як передає Mobiltelefon, смарт-годинник Fobase Air Pro можна придбати на Aliexpress.
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Чим цікавий
Fobase Air Pro оснащений датчиком VC31, який забезпечує постійний моніторинг серцевого ритму. Крім того, годинник може виміряти тиск і рівень кисню в крові. Також він визначає температуру тіла, що зараз особливо актуально.
Fobase Air Pro дуже нагадує Apple Watch / mobiltelefon
Зберігати і контролювати виміри можна за допомогою мобільного Gloryfit. Крім того, розумний годинник Fobase Air Pro отримав функцію моніторингу сну, 7 спортивних режимів, крокомір, повну підтримку повідомлень, дистанційне керування камерою тощо.
Пристрій створений суцільнометалевий корпус, кольоровий 1,54-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю 240 x 240 пікселів.
Пристрій працює на базі процесора RK8762C. Ємність акумулятора – 200 мАг, що забезпечить до 15 днів роботи.
Ціна
Ну і найприємніше. Зараз Fobase Air Pro можна придбати за 30 доларів (800 гривень).