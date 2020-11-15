У смарт-годинник Garmin додали нову функцію спостереження за вагітністю
Компанія Garmin повідомила, що в її смарт-годинниках стала доступна функція спостереження за вагітністю. Вона дозволить майбутнім мамам фіксувати характеристики вагітності разом з показниками здоров'я і фізичної активності.
За допомогою програми Garmin Connect і сумісних смарт-годинників Garmin майбутні мами зможуть стежити за перебігом вагітності і записувати її показники, відстежувати рухи малюка, створювати нагадування, щотижня отримувати корисну інформацію і поради по харчуванню, вазі і спортивних навантаженнях, розповіли на офіційному сайті продукту.
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Можливості і характеристики
- Після введення дати майбутніх пологів можна відстежувати розвиток вагітності, включаючи розміри малюка.
- Надання інформації про можливі симптоми.
- Рекомендацій щодо вправ і харчування.
- Щотижневі рекомендації по набору ваги.
- Нагадування, наприклад, випити води чи виконати вправи.
- Додавання заміток про зміни в тілі.
- Перегляд за допомогою програми Pregnancy Tracking Connect IQ перебігу вагітності, рухів дитини, рівня вмісту цукру в крові.
- Коротке зведення інформації, введеної користувачем протягом 4 тижнів.
- Конфіденційна передача інформації.
- Додаток Contraction Timer Connect IQ дозволяє майбутнім мамам і людям, присутнім при пологах, відстежувати тривалість і частоту переймів.
- Попередження про частоту пульсу під час спортивних занять.
- Коригування кількості води, що випивається.
Нові функції доступні на більшості моделей годинників Garmin, включаючи серії пристроїв Venu, vívoactive, Forerunner і fēnix; завантаження виконується через магазин Connect IQ.
Дивіться демонстрацію можливостей нової функції: відео
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