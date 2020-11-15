Компанія Garmin повідомила, що в її смарт-годинниках стала доступна функція спостереження за вагітністю. Вона дозволить майбутнім мамам фіксувати характеристики вагітності разом з показниками здоров'я і фізичної активності.

За допомогою програми Garmin Connect і сумісних смарт-годинників Garmin майбутні мами зможуть стежити за перебігом вагітності і записувати її показники, відстежувати рухи малюка, створювати нагадування, щотижня отримувати корисну інформацію і поради по харчуванню, вазі і спортивних навантаженнях, розповіли на офіційному сайті продукту.

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Можливості і характеристики

Після введення дати майбутніх пологів можна відстежувати розвиток вагітності, включаючи розміри малюка.

Надання інформації про можливі симптоми.

Рекомендацій щодо вправ і харчування.

Щотижневі рекомендації по набору ваги.

Нагадування, наприклад, випити води чи виконати вправи.

Додавання заміток про зміни в тілі.

Перегляд за допомогою програми Pregnancy Tracking Connect IQ перебігу вагітності, рухів дитини, рівня вмісту цукру в крові.

Коротке зведення інформації, введеної користувачем протягом 4 тижнів.

Конфіденційна передача інформації.

Додаток Contraction Timer Connect IQ дозволяє майбутнім мамам і людям, присутнім при пологах, відстежувати тривалість і частоту переймів.

Попередження про частоту пульсу під час спортивних занять.

Коригування кількості води, що випивається.

Нові функції доступні на більшості моделей годинників Garmin, включаючи серії пристроїв Venu, vívoactive, Forerunner і fēnix; завантаження виконується через магазин Connect IQ.

Дивіться демонстрацію можливостей нової функції: відео