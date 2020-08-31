Xiaomi презентувала новий розумний годинник Mi Watch наприкінці 2019 року. Зараз він отримав чергове оновлення. Окрім виправлення помилок, апдейт розширив список функцій аксесуара.

Зокрема, Xiaomi Mi Watch може допомогти своєму власникові виробити корисні звички, передає Gizmochina.

До теми Realme Watch: новий розумний годинник за ціною фітнес-трекера

Що нового

З оновленням користувачі Xiaomi Mi Watch отримають спеціальні нагадування в одній з обраних категорій:

частіше пити воду,

лягати спати вчасно,

не пропускати сніданок,

телефонувати батькам.

Загалом, у новій версії буде передбачено 16 таких сценаріїв.

Ще одна корисна функція – віддалене керування камерою. Оновлення також містить нові голосові і вібраційні нагадування під час тренувань, що інформують про пройдену відстань, витрачений час, частоту пульсу тощо.

Цікаво Апдейт Xiaomi Mi Band 5: фітнес-трекер отримав нові покращення

Оновлення торкнуться і фірмового додатку Himalaya для Mi Watch, розширивши функції трекера сну і полишивши синхронізацію контенту між девайсом і смартфоном.