Розумний годинник Xiaomi Mi Watch отримав оновлення програмного забезпечення, що принесло чимало нових функцій. Також апдейт виправив і кілька помилок.

Нові функції включають підтримку виявлення денного сну, функцію, яку компанія анонсувала раніше, інформує Igeekphone.

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Нові функції

Серед нововведень, що отримали користувачі Xiaomi Mi Watch, можна виокремити такі:

Моніторинг серцевого ритму: нове нагадування про ненормальний серцевий ритм

Новий додаток для виявлення шуму

Новий нічний інтелектуальний режим енергозбереження

Кілька встановлених циферблатів

Також розробники оптимізували синхронізацію даних, підвищили швидкість розпізнавання дотиків, поліпшили чутливість екрану і реалізували ряд інших поліпшень.

Нагадаємо, Xiaomi Mi Watch випустили у 2019 році. Це перший годинник компанії з 1,78-дюймовим квадратним HD-екраном AMOLED. Девайс оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon 3100 4G, динаміком, а також модулем NFC.