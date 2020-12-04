Смарт-годинник Xiaomi Mi Watch отримав велике оновлення
Розумний годинник Xiaomi Mi Watch отримав оновлення програмного забезпечення, що принесло чимало нових функцій. Також апдейт виправив і кілька помилок.
Нові функції включають підтримку виявлення денного сну, функцію, яку компанія анонсувала раніше, інформує Igeekphone.
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Нові функції
Серед нововведень, що отримали користувачі Xiaomi Mi Watch, можна виокремити такі:
- Моніторинг серцевого ритму: нове нагадування про ненормальний серцевий ритм
- Новий додаток для виявлення шуму
- Новий нічний інтелектуальний режим енергозбереження
- Кілька встановлених циферблатів
Також розробники оптимізували синхронізацію даних, підвищили швидкість розпізнавання дотиків, поліпшили чутливість екрану і реалізували ряд інших поліпшень.
Нагадаємо, Xiaomi Mi Watch випустили у 2019 році. Це перший годинник компанії з 1,78-дюймовим квадратним HD-екраном AMOLED. Девайс оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon 3100 4G, динаміком, а також модулем NFC.
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