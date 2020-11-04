Науковці Китайського університету Гонконгу працюють над новим методом отримання енергії від рухів людини. Цю технологію можуть використовувати для підзарядки розумних годинників чи іншої натільної техніки.

Тож вже незабаром розумні годинники зможуть отримувати енергію абсолютно новим способом, передає Gizmochina.

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Деталі технології

Під час лабораторних випробувань розробили пристрій, який імітує рухи руки при ходьбі. Пристрій може збирати енергію від руху. Він використовує дуже компактний генератор, який містить менше 10 компонентів.

Цей пристрій складається з блоку захоплення руху і блоку вироблення енергії. За його допомогою вчені намагаються збирати енергію, яка виникає від руху людини.

Останнім часом індустрія розумних годинників та інших натільних девайсів істотно зросла. І така тенденція збережеться й надалі. так. у 2019 році ринок натільних пристроїв виріс до 20,65 мільярда доларів, а до 2027 року, за прогнозами, він досягне 96,31 мільярда доларів.