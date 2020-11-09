Поняття "розумний будинок" з'явилося у нашому вжитку відносно недавно. Ця галузь почала стрімко розвиватися саме в 2010-х роках і за десять років вже перестала бути чимось незвичайним. Системи "розумного будинку", показані ще в 80-х і 90-х у кіно і на телебаченні, перестали бути дорогою і складною "іграшкою для багатіїв". Розповідаємо, як влаштований розумний будинок і що це таке.

Розумний будинок – це комплекс рішень для автоматизації повсякденних завдань, який покликаний позбавити власників від рутинних дій. До цього комплексу входять будь-які ґаджети об'єднані в єдину систему розумного будинку від побутової техніки до роботів-пилососів та інших пристроїв керованих зі смартфона. Сюди також входять усі системи які контролюють все що відбувається у квартирі чи будинку, пояснює 24 канал.

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Основним завданням розумного будинку є поліпшення якості життя. Комфорт складається з низки дрібниць, а системи розумного будинку саме займаються цими дрібницями. Ці дрібниці справді здатні полегшити життя та позбавити зайвих клопотів, наприклад: ви прокидаєтесь вночі, щоб випити води чи сходити у туалет – не потрібно вмикати світло чи йти темним коридором, розумний будинок зробить все за вас, якщо відповідно налаштувати систему. Або ж ви забули вимкнути праску, телевізор чи іншу техніку – не потрібно перейматися та спішити назад додому, адже все можна вимкнути прямо зі смартфона.

І таких систем, які ви можете налаштувати довільно – безліч. Прибирання за розкладом, зволоження та очищення при відповідних показниках якості повітря у будинку, опалення та освітлення – все це можна налаштувати, автоматизувати й після цього керувати зі смартфона чи комп'ютера.

Для чого потрібен розумний будинок

Якщо попередніх прикладів автоматизації вам не достатньо – додатково наголосимо, що така система здатна зробити ваше життя простішим і кращим, адже розумний будинок – це насамперед спокій, зручність та суттєва економія грошей.

Щодо спокою й зручності, то зазначимо, що перейматися за все й одразу – це звичний стан, але завдяки розумному будинку ви зможете позбутися хоча б від тих тривог, що пов'язані з вашою квартирою. Якщо все правильно налаштувати, то можна керувати будь-якою окремою розеткою у квартирі, не говорячи вже про системи спостереження для додаткової безпеки.

У підсумку ви банально зменшите низку справ, через які ви раніше могли перейматися, адже перевірити, як справи вдома, можна в будь-який момент за допомогою смартфона.



Гаджетами розумного дому можна керувати зі смартфона

Щодо економії, то спершу може здатися, що ця перевага розумного будинку досить сумнівна. Хоча деякі системи, датчики та ґаджети можуть коштувати не дешево, у підсумку ви зможете справді суттєво зекономити, а на ділі, багато складових розумного будинку коштують не так вже й дорого. Різниця при купівлі звичайної розетки та розумної може видатися чималою, однак остання здатна відстежувати, скільки енергії споживає підключений до неї пристрій. У підсумку ви зможете вирахувати найбільш ненажерливі прилади й пристойно заощадити на оплаті рахунків. А скільки грошей ви збережете, якщо датчик протікання вчасно повідомить потенційний потоп, і уявити складно.

Тож, якщо підбити підсумки, то розумний будинок справді повністю виправдовує себе.

Як зробити свій будинок розумним

Насправді це набагато легше, ніж може здатися, на перший погляд. Покупка правильної техніки у більшості випадків не потребуватиме окремих послуг з її встановлення та налаштування. Зазвичай такі пристрої забезпечені простими й зрозумілими інструкціями, так що ви без проблем впораєтеся власними силами. Однак завжди потрібно з чогось почати, тож давайте визначмо, з чого все-таки краще починати.

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"Серце" розумного будинку

Будь-яка система з об'єднаних ґаджетів повинна мати центр керування, тож починати варто саме з такого центру. Тим більше якщо ви справді налаштовані серйозно, а не просто думаєте про покупку кількох розумних розеток або лампочок, то про центр керування потрібно подбати одразу.

Центр керування дозволить взаємодіяти з усіма розумними пристроями, які ви придбаєте: до нього можна під'єднати до низки ґаджетів (кількість залежить від моделі). З його допомогою ви зможете створювати для техніки сценарії роботи. Наприклад, йдете з дому – запускаєте відповідний режим. У кімнатах гасне світло, закриваються жалюзі або штори, вимикаються прилади, що працюють від розумних розеток. Не потрібно більше бігати по квартирі, перевіряючи, чи все вимкнуто.



Всі елементи системи розумного будинку повинні керуватися центром управління

Такі центри керування обладнані відповідними додатками для смартфонів, які допомагають керувати усіма пристроями за допомогою ґаджета, який завжди у вас в кишені.

Сенсори

Ці маленькі ґаджети є другими за важливістю складовими системи розумного будинку і без перебільшення здатні творити дива. Завдяки сенсорам ви можете налаштувати автоматичне ввімкнення/вимкнення світла, запрограмувати активацію певних завдань чи пристроїв на конкретний час та низку інших завдань.

Серед іншого вони здатні захистити ваш будинок від проникнення сторонніх, потопу, пожежі й витоку газу. Також є безліч датчиків температури й вологості повітря.



Набір сенсорів надасть змогу якісно автоматизувати роботу системи розумного дому

Якщо під'єднати такі сенсори до центру управління, вони будуть стежити, чи не занадто жарко або холодно у квартирі. Відповідно до налаштувань у різних ситуаціях може автоматично вмикатися зволожувач чи обігрівач.

Також в систему можна додати кілька датчиків відкриття, які сигналізуватимуть про відкриті двері або вікна.

Розумні розетки

Це справжній порятунок для людей, які постійно переймаються через те чи не забули вони вимкнути праску, пралку чи інші пристрої в будинку. Тепер все можна перевірити прямо зі смартфона, і якщо ви справді щось забули вимкнути, це можна зробити одним натисканням.



Розумні розетки – обов'язковий елемент системи Smart Home

Окремі розетки дозволяють регулювати силу струму, тобто можна зменшити яскравість торшера або настінного бра, не встаючи з дивана. Можна встановити таку розетку в дитячій кімнаті.

Існують також розетки, які здатні вимірювати об'єм спожитої електроенергії, тож, якщо ви не можете зрозуміти, який з пристроїв винен у ваших шалених рахунках за електрику – така розетка здатна виявити винуватця.

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Камери

Важливий елемент будь-якого розумного будинку. Навіть у випадку невеликої квартири, кілька камер можуть суттєво полегшити ваше життя. Одну з камер можна встановити на поверсі так, щоб було видно усіх хто приходить до вас. В такому випадку до камери можна під'єднати домофон, а якщо іншу камеру поставити так, щоб вона показувала подвір'я або місце де ви паркуєте авто, ви зможете перемикатися між кількома камерами та спостерігати за ситуацією на поверсі й на вулиці.



Камери у складі розумного будинку здатні полегшити рутинні завдання

Крім того, з допомогою камери на вулиці легко з'ясувати, чи є місце на стоянці біля будинку: зробити це можна прямо в дорозі. Якщо ж на цій стоянці хтось пошкодив ваш автомобіль, винного ви встановите буквально за кілька хвилин.

Розумна техніка та набори "Розумний будинок"

Складовою розумного будинку може стати будь-який розумний пристрій. Наприклад очищувач/зволожувач повітря чи кондиціонер з функцією підключення до Wi-Fi та керування зі смартфона. Такими ґаджетами можна керувати віддалено, а також можна налаштувати їх так, щоб вони вмикалися/вимикалися автоматично в залежності від показників датчиків.



Розумні ґаджети можуть стати складовою розумного будинку

Крім того, існує чимало компаній, які випускають як окремі ґаджети та сенсори для розумного дому, так і цілі набори орієнтовані на певні потреби. Тож ви можете самостійно визначити, чи вибудовувати мережу розумного будинку самостійно з нуля, або ж купити готовий набір, який виконуватиме щось конкретне, наприклад стежитиме за дитячою кімнатою: камера, датчики температури, вологості, освітлення та відкриття дверей.

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Сьогодні практично будь-яка людина має змогу суттєво полегшити своє життя завдяки дрібним, однак функціональним ґаджетам об'єднаним у систему розумного дому не витрачаючи на це великих грошей. Нехтувати цією можливістю не варто, адже прогрес полягає не лише у глобальних змінах, але й у позбавленні повсякденних дрібних потреб, які допомагають зосередитися на дійсно важливих моментах.