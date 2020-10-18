Компанія Huawei випустила фірмові розумні окуляри Huawei Eyewear II. Вони оснащені мультисенсорною інтерактивною системою та підтримують 3D Touch.

Як передає Gizmochina, зараз в компанії повідомили про офіційний старт продажів Huawei X Gentle Monster Eyewear II.

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Що відомо про продукт

Huawei X Gentle Monster Eyewear II тепер оснащені більшими і тонкими динаміками, порівняно першим поколінням. Динаміки охоплюють ширший діапазон відтворюваних частот.

Окуляри можна використовувати для прослуховування музики, під час розмови по телефону тощо. При цьому звук передається безпосередньо в вуха користувача, з боку його не чути.

В розумних окулярах Huawei Eyewear II використовуються еластичні петлі, який можуть згинатися на кут до 12 градусів для забезпечення комфортного носіння.

Окуляри оснащені мультисенсорною інтерактивною системою та підтримують 3D Touch. Щоб відрегулювати гучність, потрібно просто провести по дужці, а щоб відповісти на дзвінок – двічі клікнути.

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Ціна

Нові розумні окуляри Huawei надійшли у продаж в Сінгапурі. Їхня вартість складає 470 доларів (13 200 гривень).