Смартфон-брелок: Unihertz випустила мініатюрний телефон
Компанія Unihertz випустила новий дуже маленький смартфон, діагональ екрану якого складає 3 дюйми. Він отримав назву Jelly 2.
Як пише liliputing.com, наразі Unihertz Jelly 2 представили на майданчику колективного фінансування.
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Що ще цікавого
Jelly 2 отримав 3-дюймовий екран з роздільною здатністю 854х480 пікселів. Він працює на базі однокристальної системи MediaTek Helio P60 у парі з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті.
Unihertz Jelly 2 має діагональ 3 дюйми / liliputing.com
Основна камера має всього один модуль з роздільною здатністю 16 Мп. Роздільна здатність фронталки – 8 Мп. Ємність акумулятора складає 2000 мАг.
Цікаво, що Jelly 2 отримав модуль NFC, тож за його допомогою можна виконувати безконтактну оплату. А от сканера відбитків пальців тут немає.
Ціна
Вартість в рамках спільнокошту складає 129 доларів (3 500 гривень). Звичайно, після старту продажів ціна зросте.