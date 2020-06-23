Компанія Unihertz випустила новий дуже маленький смартфон, діагональ екрану якого складає 3 дюйми. Він отримав назву Jelly 2.

Як пише liliputing.com, наразі Unihertz Jelly 2 представили на майданчику колективного фінансування.

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Що ще цікавого

Jelly 2 отримав 3-дюймовий екран з роздільною здатністю 854х480 пікселів. Він працює на базі однокристальної системи MediaTek Helio P60 у парі з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті.

Unihertz Jelly 2 має діагональ 3 дюйми / liliputing.com

Основна камера має всього один модуль з роздільною здатністю 16 Мп. Роздільна здатність фронталки – 8 Мп. Ємність акумулятора складає 2000 мАг.

Цікаво, що Jelly 2 отримав модуль NFC, тож за його допомогою можна виконувати безконтактну оплату. А от сканера відбитків пальців тут немає.

Ціна

Вартість в рамках спільнокошту складає 129 доларів (3 500 гривень). Звичайно, після старту продажів ціна зросте.