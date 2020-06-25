Залишився рівно тиждень до презентації нового Honor повинен представити свій новий фаблет (це пристрій на межі смартфона і планшета). Модель отримає назву Honor 10X Max. В мережі вже показали зовнішній вигляд майбутньої новинки.

Як передає 91mobiles, нова модель стане наступником моделі Honor 8X Max.

До теми Honor X10 Max: що відомо про новий смартфон-гігант

Зовнішній вигляд

Як можна побачити на знімках, головною особливістю Honor X10 Max стане його розмір – діагональ складе 7,9 дюйма. Інші характеристики типові для пристрою 2020 року.

Габарити новинки складуть 176,46x84,91x8,3 мм, а вага – 227 грамів.

Що ще відомо

За чутками, смартфон буде працювати на базі процесора SoC MediaTek Dimensity 800 у парі з 6 або 8 Гб оперативної та 64 або 128 ГБ флеш-пам'яті. Ємність акумулятора складе 5000 мАг.

Основна камера матиме 4 модулі. Наразі відомо лише про один з роздільною здатністю 48 Мп.

Щодо ціни – інформації немає. Вартість пристрою та інші характеристики дізнаємось вже під час анонсу 2 липня.