Вже кілька років поспіль ми спостерігаємо тенденцію щодо збільшення кількості модулів основної камери. І, схоже, найближчим часом тенденція змінюватись не буде. Так, компанія Lens Technology (Changsha) Co. Ltd запатентувала смартфон одразу з вісьмома камерами.

Цей патент вже погодили та додали до бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності, передає Letsgodigital.

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Детальніше

У патенті описаний смартфон, що отримає повністю безрамковий екран. При цьому у нижній частині буде вбудована кнопка. Фронтальна камера, імовірно, розташовується під поверхнею дисплея.

Дизайн дуже витончений / Фото letsgodigital.org

8 камер

Якщо смартфон таки вийде на ринок, то це буде перший девайс з 8 камерами на задній панелі. Вони будуть розташованими по дві в кожному кутку. Додатково встановлені чотири світлодіодні спалахи.

При цьому у центрі задньої панелі смартфона розміщений отвір, там може бути розміщений мікрофон. Смартфон також буде оснащений роз'ємом USB-C і додатковою кнопкою не лівій частині корпусу.

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