На початку вересня компанія Oppo офіційно представила в Україіні два нових смартфони фірмової серії Reno. Повноцінний 5G флагман Oppo Reno 4 Pro та більш доступний Oppo Reno4 Lite. Про останній смартфон, який отримав тонкий корпус, широкий набір оптики, а також функцією інтелектуальної швидкої зарядки, я розповім детальніше, адже тестував його понад місяць і маю про що розповісти.

Варто відзначити, що у цьому смартфоні такі нововведення як врізана в екран подвійна фронталка, квадрокамера, AMOLED-дисплей та підекранний сенсор чудово почуваються поряд з FM-радіо і аналоговим аудіороз'ємом. Загалом, Oppo Reno4 Lite – це поєднання старих та нових технологій у функціональному ґаджеті, а чи вдале воно, давайте дізнаємося у огляді від 24 каналу.

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Технічні характеристики Oppo Reno4 Lite

Розмір та тип дисплея 6,43 дюймів,

1080х2400 точок, AMOLED

6,43 дюймів, 1080х2400 точок, AMOLED Графіка PowerVR Rogue GM9446

PowerVR Rogue GM9446 Зв'язок 2 SIM-картки; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц + 5 ГГц;

Bluetooth v5.0

2 SIM-картки; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц + 5 ГГц; Bluetooth v5.0 Фронтальна камера Основна: 16 Мп, f / 2,4;

додаткова: 2 Мп

Основна: 16 Мп, f / 2,4; додаткова: 2 Мп Акумулятор 4015 мАг + швидка зарядка

4015 мАг + швидка зарядка Роз'єми USB Type-C; TRRS (mini-jack 3,5 мм)

USB Type-C; TRRS (mini-jack 3,5 мм) Процесор Mediatek Helio P95 (MT6779)

8 ядер (6х2,0 ГГц + 2х2,2 ГГц)

Mediatek Helio P95 (MT6779) 8 ядер (6х2,0 ГГц + 2х2,2 ГГц) Пам'ять Оперативна пам'ять: 8 Гб; Постійна пам'ять: 128 Гб; Розширення за допомогою MicroSD

Оперативна пам'ять: 8 Гб; Постійна пам'ять: 128 Гб; Розширення за допомогою MicroSD Основна квадрокамера Головна: 48 Мп, f / 1,7;

Ширококутна: 8 Мп, f / 2,2;

Монокамера: 2 Мп, f / 2,4;

Монокамера: 2 Мп, f / 2,4

Головна: 48 Мп, f / 1,7; Ширококутна: 8 Мп, f / 2,2; Монокамера: 2 Мп, f / 2,4; Монокамера: 2 Мп, f / 2,4 Габарити та вага 160х73,8х7,5; 164 грами

160х73,8х7,5; 164 грами Операційна система Android 10 + ColorOS 7.2

Android 10 + ColorOS 7.2 ІншеNFC

Дизайн та зовнішній вигляд

Так склалося, що усі сучасні тренди в дизайні смартфонів стосуються камер, а також матеріалу, кольору і типу обробки поверхні тильної панелі. Все це зрозуміло, адже форма смартфонів вже давно не дивує пересічного користувача, а виробники продовжують шукати способи виділити свою модель серед тисяч інших. У випадку з Oppo Reno4 Lite використовується екран з вирізом під подвійну селфі-камеру, а головні камери зібрані у зручну та ефектну матрицю 2х2.

Поверхня задньої пластикової панелі нагадує алюміній. Вона візуально розділена на дві частини, які дають різні відблиски, що виглядає цікаво. На ній розташовано 4 камери, об'єднані в єдиний блок – він трохи виступає над загальною поверхнею. Тут поряд розташований і спалах.



Смартфон Oppo Reno4 Lite

Корпус смартфона справді красивий і його одразу шкода ховати у будь-який чохол. Але доведеться, адже пластик – це не кераміка або скло, тому рано чи пізно він отримає масу подряпин та потертостей. Втім, варто відзначити, що пластикова поверхня конкретної моделі гідно протистоїть першим слідам користування телефоном. Дисплей вже традиційно захищений спеціальною плівкою з заводу. Якість збірки висока, нічого не скрипить та не тріщить при використанні.

Спереду смартфона ви одразу помітите фронтальну подвійну камеру заховану в екран. Тут же знаходиться розмовний динамік і ледь помітний датчик освітленості і наближення. Сенсор відбитків пальців захований під екраном – він спритний тому затримок з розблокуванням ви не помітите.



Фронтальна камера захована в екран

На правому боці ви знайдете самотню клавішу блокування, а на лівому дві клавіші регулювання звуку. Також тут є потрійний лоток для карти пам'яті і двох SIM-карт формату nano-SIM. Навіть з огляду на пристойний обсяг вбудованого носія, можливість розширення пам'яті все одно приємно радує.



Кнопки регулювання гучності та лоток для SIM-карток

Мікрофони встановлені на верхній та нижній гранях. Також знизу встановлений системний динамік, роз'єм USB Type-C і роз'єм для підключення дротової гарнітури, яка їде у комплекті і якість її приємно тішить.

Дисплей

Oppo Reno4 Lite використовує 6,48-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 1080х2400 пікселів, співвідношення сторін – 20:9. Дисплей підтримує Always-on-Display, але відображає він лише рівень заряду акумулятора, дату і час, а також список активних додатків. Максимальна яскравість становить 435,11 кд/м2, а це за стандартами OLED-екранів просто відмінний результат.



Дисплей Oppo Reno4 Lite чудово підходить для роботи та розваг

Звичайно, не варто забувати про те, що при високій яскравості загалом економічні AMOLED-матриці швидко знищать заряд вашої батареї, однак автоматичне регулювання вас врятує, а працює воно в Oppo Reno4 Lite дуже добре. Крім того, якщо ви встановите максимальну яскравість вручну – оболонка ColorOS наполегливо повідомить про можливі наслідки для заряду акумулятора.

Звук

Смартфон має два динаміки: розмовний і системний. Вони, на жаль, не здатні працювати у парі при відтворенні аудіоконтенту. Варто зазначити, що розмовний динамік надзвичайно гучний, тому співрозмовника добре чути навіть під час розмови у галасливому торговому центрі чи на вулиці заповненій автівками. Примітно й те, що навіть на максимальній гучності ніяких дефектів звучання немає. Якість звучання системного динаміка досить висока.

Продуктивність

Смартфон базується на SoC Mediatek Helio P95 (MT6779). Ця система на чіпі виконана за 12 нм техпроцесом, має 8 процесорних ядер, розділених на два кластери (2 ядра Cortex-A75 з частотою до 2,2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 до 2,0 ГГц), а також відеосистему на базі PowerVR GM 9446 і LTE-модем. Оперативної пам'яті типу LPDDR4X – 8 ГБ (це максимум, який підтримує використовувана SoC). Постійна пам'ять на борту складає 128 ГБ які можна розширити за допомогою карти пам'яті.

Камера

На екрані є виріз під подвійну камеру, і він одразу звертає на себе увагу. Основний модуль побудований на базі 16 Мп матриці. Об'єктив не особливо яскравий – f/2,4. Другий модуль відповідає за глибину різкості і дозволяє якісно розмивати фон.

Режим селфі



Фронтальна камера робить достатньо хороші знімки навіть увечері

Залишилося розібратися із загадковим квартетом основної камери. По суті робочих модулів тут лише 2 – ширококутний (8 Мп, f/2,2) і основний 48 Мп модуль з світлосилою об'єктива f/1,7. Ще два модулі – допоміжні. Завдяки додатковим модулям камера дає змогу знімати фото з ефектом боке. І тут варто похвалити і допоміжні модулі, і автоматику, адже вони відмінно справляються зі своїм завданням – межі об'єкта чітко визначаються, а розмиття фону дійсно схоже на боке, а не звичайне "мило".



Основна камера Oppo Reno4 Lite

У смартфоні передбачена передача управління камерою стороннім додаткам за допомогою Camera 2 API. Також підтримується зйомка в RAW, але, на жаль, тільки у сторонніх програмах управління камерою.

Фото на основну камеру

Портретний режим на основній камері чудово дає раду покладеним на нього завданням.



Фото в портретному режимі на основну камеру Oppo Reno4 Lite

Режим відеозапису

Oppo Reno4 Lite підтримує запис як FullHD, так і 4K-відео, але в обох випадках швидкість потоку становить 30 кадрів/с. Фронталка обмежена режимом 1080/30p. В налаштуваннях передбачено активування режиму електронної стабілізації. Функція робоча, і знімати з мінімальною тряскою можна навіть на ходу.

Автономна робота

Смартфон отримав акумулятор ємністю 4025 мА*год, що для свого класу є типовим показником. Однак завдяки чіпу розраховувати на значні показники автономності не доводиться. При використанні смартфона в робочому режимі він впевнено тримається дві доби, що загалом дуже хороший показник. Щодо розваг та перегляду відео, то тут смартфон поводить себе по-різному але загалом витримує щонайменше день без додатковою підзарядки. Хоча особливо завзяті геймери зможуть легко розрядити його за кілька годин.

Підсумок

Смартфон залишає масу позитивних емоцій від користування ним. Пристойний обсяг ОЗП/ПЗП, потрійний лоток SIM-карт ну і, звичайно ж, дуже яскравий AMOLED-дисплей з підекранним сенсором зчитування відбитків пальців дуже тішать. Можливості фронтальної камери вражають, особливо, якщо дивитися на ціну. А коштує смартфон 12 000 грн (близько 430 доларів), але продажі почалися відразу з акції – 9 999 грн (близько 355 доларів).