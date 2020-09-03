Смартфон Realme 7: 4 камери, безрамковий дисплей та доступна ціна
Бренд Realme презентував нову лінійку смартфонів Realme 7. Це два смартфони 7 та більш просунута 7 Pro. Цікаво, що попри доступну ціну пристрої отримали 4-модульну основну камеру, а також частоту оновлення 90 Гц.
Як передає fonearena.com, обидва пристрої працюють під управлінням операційної системи Android 10 з вбудованої прошивкою Realme UI.
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Що ще цікавого
Модель Realme 7 отримала 6,5-дюймовий Full HD + екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів.
Фронтальну камеру розмістили у невеликому вирізі в екрані. Її роздільна здатність – 16 Мп.
Новинка працює на базі 8-ядерного процесора MediaTek Helio G95. Сканер відбитків пальців розмістили на боковій панелі. Версія Realme 7 працює від акумулятора на 5000 мАг з підтримкою 30-ватної підзарядки Dart Charge.
Більш просунутий Realme 7 Pro / fonearena.com
При цьому модифікація Realme 7 Pro отримала 6,4-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів. Завдяки AMOLED-дисплею розробник зумів вбудувати сканер відбитків в екран. Селфі-камера має роздільну здатність 32 Мп.
Також новинка має більш просунутий процесор – Snapdragon 720G.
Realme 7 Pro має батарею на 4500 мАг з 65-ватною підзарядкою.
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Камери. Обидва смартфони мають 4 модулі основної камери:
- 64-мегапіксельний основний сенсор Sony IMX682,
- 8-мегапіксельний ультраширококутний (119 градусів)
- Додатковий 2 Мп
- 4 камера – 2 Мп.
Ціна
- Realme 7 (6+64 ГБ) оцінили у 200 доларів (5 500 гривень);
- Realme 7 (8 + 128 ГБ) коштує 230 доларів (6 300 гривень);
- За модель Realme 7 Pro (6 + 128 ГБ) потрібно заплатити 275 доларів (7 600 гривень);
- Realme 7 Pro (8 + 128 ГБ) коштує 300 доларів (8 300 гривень).