Ще кілька років тому новини про вибух чи загоряння смартфонів нікого не дивували. Однак, зараз виробники істотно вдосконалили заходи безпеки. Тож такі інциденти трапляються значно рідше, однак вони таки є.

Як передає видання Gizmochina, один з таких рідкісних випадків трапився в Індії. Користувач придбав новий смартфон від Realme, який вибухнув приблизно через добу після придбання.

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Як розповів власник смартфона, вибух стався після того, як він поставив пристрій на зарядку. Для цього користувач використав комплектний зарядний пристрій.

Смартфон вибухнув під час зарядки / gizmochina.com

Чоловік одразу звернувся по допомогу у сервісний центр Realme. Але там, за його словами, навіть відмовились обстежити і провести розслідування.

Загалом, в Realme India звернули увагу на ситуацію лише після того, як піднявся галас в соціальних мережах.

Що кажуть в Realme

У представництві Realme India переконують, що смартфон вибухнув через втручання "зовнішньої сили". Цю силу, начебто, застосував користувач, в результаті чого пошкодився акумулятор, і сталося загоряння.