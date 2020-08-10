Експерти з Check Point заявили, що у чіпах виробництва Qualcomm виявили низку вразливостей. Це дало змогу фахівцям одразу кількома методами зламати смартфони під управлінням Android на платформах Qualcomm Snapdragon.

Як передає bleepingcomputer.com, уразливості і чіпах Qualcomm DSP виявили майже в половині від усіх смартфонів, що працюють на базі Android.

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Це дійсно серйозно, адже пристроїв на платформах Qualcomm загалом в світі дуже багато.

У чому небезпека

Річ у тому, що DSP Qualcomm використовують для прискорення обробки даних. Зазвичай це звук, відео або фотографії тощо. Однак, DSP може розв’язати руки хакерам для прослуховування користувача, запуску шкідливого ПЗ і зробити багато інших дій, що ведуть до крадіжки інформації або навіть псування смартфона.

При цьому дослідники не розповіли, як саме вони отримали доступ до DSP Qualcomm. Відомо, що спочатку користувач повинен сам завантажити шкідливий додаток, хоча він і не вимагає ніякого доступу до ресурсів смартфона, тож виглядає безпечним.

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Що кажуть в Qualcomm

Компанія Qualcomm вже випустила патчі, що пом'якшують ці уразливості. Тож наразі користувачам залишається чекати, коли виробники смартфонів випустять і розішлють поновлення.