У Китаї відбувся судовий процес над особами, відповідальними за зараження 26,5 мільйона смартфонів троянським вірусом. Він показував рекламу поверх додатків і відключити його було неможливо.

В період з грудня 2018 по жовтень 2019 року компанії Beijing Baice Technology і Shenzhen Zhipu Technology заразили рекламним вірусом мільйони смартфонів Gionee. Вони користуються популярністю в основному через низьку ціну. Про це пише GizmoChina.

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Що сталося

Лише в жовтні 2019 року вірус потрапив на 26,5 мільйона смартфонів Gionee. Його поширювали через додаток Story Lock Screen. Спочатку він не містив у собі шкідливий код, проте згодом без відома користувачів оновлювався так само як зазвичай оновлюються системні додатки, і починав демонструвати рекламу поверх різних додатків, не даючи змоги її позбутися. Суддя визнав це доказом того, що вірус поширювався з дозволу виробника і той отримував частку в нелегальному бізнесі. Після скидання прошивки до заводських налаштувань, додаток Story Lock Screen все одно оновлювалося згодом і все повторювалось.

Суд засудив чотирьох працівників відповідальної за злочин компанії Shenzhen Zhipu Technology, в тому числі її главу Ксю Лі, до ув'язнення строком на три з половиною роки і оштрафував усіх на 200 тисяч юанів. Звинувачення базувалося на статті, яка передбачає покарання за незаконний доступ до інформаційних комп'ютерних систем.

Експерти підрахували, що заробіток від нелегального показу реклами склав 19,42 мільйона юанів.