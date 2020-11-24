Результати дослідження Strategy Analytics показують, що споживачі по всьому світу вибирають смартфони з близьким до максимального розміром дисплея. Саме такі апарати, як очікується, будуть найпопулярнішими в майбутній святковий сезон.

Мова про апарати з діагоналлю екрану від 6,0 до 6,99 дюйма. Саме такі пристрої зараз домінують на світовому ринку, а в подальшому їх частка продовжить рости, вказано у дослідженні.

Цікаво Павло Дуров розкритикував iPhone 12 Pro у своєму Telegram-каналі

Що відомо

В той же час смартфони з дисплеєм розміром менше 5 дюймів поступово вимирають. Деякий поштовх даному сегменту дав апарат Apple iPhone SE з 4,7-дюймовим екраном, але загальна частка пристроїв цієї категорії у 2020 році складе лише 7 відсотків.

Смартфони з дисплеєм розміром від 6,0 до 6,99 дюйма займають 77 відсотків ринку в загальному обсязі поставок в Західній Європі і 76 відсотків у Північній Америці. У поточному році сумарні відвантаження таких пристроїв перевищать 900 мільйонів одиниць.

В цілому, вважають фахівці Strategy Analytics, невеликі смартфони з діагоналлю екрану менше 5 дюймів повністю зникнуть протягом п'яти років.