Компанія OnePlus представила два нові смартфони — OnePlus Nord N10 і N100. Це недорогі моделі, призначені для продажу в Європі та Північній Америці.

Компанія OnePlus продовжує розвивати лінійку Nord. Анонсовано два нових смартфони, які позиціонуються як бюджетні. Про це повідомляє онлайн-видання Еngadget.

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OnePlus Nord N10 5G



OnePlus Nord N10 5G / фото OnePlus

OnePlus Nord N10 5G отримав дисплей діагоналлю 6,49 дюйма з частотою оновлення 90 Гц. Процесор – Qualcomm Snapdragon 690 з 5G-модулем. Всередині 6 Гб оперативної пам'яті і накопичувач на 128 Гб, який можна збільшити за допомогою microSD.

Модель поставлятиметься з квадрокамерою з основним сенсором на 64 мегапікселя і надширококутною камерою роздільною здатністю у 8 мегапікселів. Також є дві допоміжні 2-мегапіксельні камери: макро і монохромна для визначення глибини сцени. Фронтальна камера на 16 Мп розташувалась в отворі дисплею зліва.

Також смартфон отримав сканер відбитків пальців на задній стороні і 3,5-міліметровий аудіороз'єм. Акумулятор встановлено на 4300 мАг з підтримкою швидкої зарядки Warp Charge 30t.

OnePlus Nord N100



OnePlus Nord N100 / фото ​OnePlus

Другий смартфон отримав скромніші характеристики, але і меншу ціну. Дисплей 6,52-дюймовий, а за потужність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 460. Всередині 4 Гб оперативної пам'яті і накопичувач на 64 Гб. У пристрої встановлена потрійна камера з основним сенсором на 13 Мп і двома допоміжними (боке і макро) на 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп.

Також є сканер відбитків пальців ззаду і 3,5 мм аудіороз'єм.

Окремої уваги заслуговує акумулятор, обсяг якого становить аж 5000 мАг. Поки немає ніякої інформації про швидку зарядку.

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Ціни

У нових OnePlus Nord N10 5G і Nord N100, найголовніше – ціни. В Європі пристрої очікуються в кольорі Midnight Frost за ціною 329 (близько 12 200 гривень) і 179 фунтів стерлінгів (близько 6 600 гривень) відповідно.