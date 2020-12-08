Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував листопадовий перелік Android-смартфонів за критерієм співвідношення ціни та можливостей ґаджетів. Усі протестовані пристрої розділили на п'ять цінових категорій – від бюджетних девайсів до флагманських моделей.

Бюджетні смартфони

Серед найбільш доступних пристроїв вартістю до 230 доларів перше місце посів смартфон realme Q2 5G з оцінкою 288,3 бали за версією AnTuTu.

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Апарат цього ж виробника під назвою Q2 Pro відзначився у наступному бюджетному сегменті (від 230 до 306 доларів), де зайняв другий рядок з коефіцієнтом корисності 211,7 бала, поступившись Redmi K30.



Повний перелік доступних смартфонів у цій категорії

Середній ціновий сегмент

Топ у категорії від 306 до 469 виглядає так:

1-е місце Redmi K30 Pro ;

; 2-е місце iQOO Z1 ;

; 3-е місце realme X7 Pro.



"Топ за свої гроші" в середньому ціновому діапазоні

Високий ціновий сегмент

До списку пристроїв з роздрібною ціною від 469 до 688 доларів потрапили наступні моделі:

1-місце Lenovo Legion Pro ;

; 2-е місце One Plus 8T ;

; 3-е місце iQOO 5.



Лідери високого цінового сегменту

Преміальні пристрої

У рейтингу преміальних пристроїв, представлених у роздрібі за ціною від 688 доларів, лідирує iQOO 5 Pro. За ним слідує Xiaomi Mi 10 Ultra, а замикає трійку лідерів vivo X5 Pro +.



Оптимальний вибір серед преміальних смартфонів