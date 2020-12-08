AnTuTu представила свіжий рейтинг смартфонів в категорії "топ за свої гроші"
Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував листопадовий перелік Android-смартфонів за критерієм співвідношення ціни та можливостей ґаджетів. Усі протестовані пристрої розділили на п'ять цінових категорій – від бюджетних девайсів до флагманських моделей.
Бюджетні смартфони
Серед найбільш доступних пристроїв вартістю до 230 доларів перше місце посів смартфон realme Q2 5G з оцінкою 288,3 бали за версією AnTuTu.
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Апарат цього ж виробника під назвою Q2 Pro відзначився у наступному бюджетному сегменті (від 230 до 306 доларів), де зайняв другий рядок з коефіцієнтом корисності 211,7 бала, поступившись Redmi K30.
Повний перелік доступних смартфонів у цій категорії
Середній ціновий сегмент
Топ у категорії від 306 до 469 виглядає так:
- 1-е місце Redmi K30 Pro;
- 2-е місце iQOO Z1;
- 3-е місце realme X7 Pro.
"Топ за свої гроші" в середньому ціновому діапазоні
Високий ціновий сегмент
До списку пристроїв з роздрібною ціною від 469 до 688 доларів потрапили наступні моделі:
- 1-місце Lenovo Legion Pro;
- 2-е місце One Plus 8T;
- 3-е місце iQOO 5.
Лідери високого цінового сегменту
Преміальні пристрої
У рейтингу преміальних пристроїв, представлених у роздрібі за ціною від 688 доларів, лідирує iQOO 5 Pro. За ним слідує Xiaomi Mi 10 Ultra, а замикає трійку лідерів vivo X5 Pro +.
Оптимальний вибір серед преміальних смартфонів
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