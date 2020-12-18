Китайська компанія vivo оголосила про глобальне партнерство з виробником Zeiss. Разом компанії працюватимуть над просуванням та розвитку інновацій в області мобільної фотографії.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі vivo, перша спільно розроблена система зйомки vivo ZEISS буде втілена в новій лінійці смартфонів vivo X60.

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Деталі

Як розповіли у vivo, компанії об'єдналися для створення спільної програми досліджень і розробок під назвою Vivo Zeiss Imaging Lab. Програма буде контролювати спільну розробку та спільне проєктування оптичних компонентів, які отримують флагманські смартфони vivo.

"Стратегічне співробітництво vivo і ZEISS стане відправною точкою для створення нових фото технологій та розширення творчих можливостей користувачів для того, щоб підтримати довгостроковий розвиток індустрії", – заявив Спарк Ні, старший віце-президент і директор по маркетингу компанії vivo.

В рамках партнерства запускають також кампанію vivo Zeiss Master Photography, мета якої – створити "натхнення для користувачів для творчості з флагманськими смартфонами vivo".

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Що відомо vivo X60

vivo X60 отримає лінзи Zeiss Vario-Tessar з покриттям антивідблиску. Флагман буде використовувати алгоритми 3D PoP від ​​Zeiss для ефекту боке. Технологія камери, розроблена спільно з Zeiss, буде включена і в інші майбутні смартфони vivo.